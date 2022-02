Der Gautinger U 13-Fechter Sebastian Künze schafft es bis ins Finale

Bis ins Finale geschafft: Sebastian Künze. © privat

Gauting – Am vergangenen Wochenende wurden in Augsburg die Meisterschaften des Bayerischen Fechtverbands im Degenfechten für die Altersklassen der U13 bis zu den Senioren ausgetragen.

Der Fechter Sebastian Künze aus Gauting ging am Sonntag in der U13 (Jahrgang 2009/2010) an den Start. Nach einer erfolgreichen Vorrunde gelang Sebastian der Einzug in die Hauptrunde. Diese wurde in der Altersklasse U13 im System der Direktausscheidung gefochten, zum Gewinnen eines Gefechts sind jeweils zehn Treffer erforderlich.



Im ersten K.O. Gefecht musste Sebastian erneut gegen einen Fechter aus Kaufbeuren antreten, gegen den er das Gefecht in der Vorrunde knapp verloren hatte. Der Gautinger behielt die Nerven und setzte sich souverän mit 10:6 Treffern durch. Auch aus dem zweiten Gefecht der Hauptrunde gegen den auf Platz eins gesetzten Fechter ging Sebastian mit 10:5 als Sieger von der Planche. Erst im Finale musste er sich geschlagen geben und war am Ende trotzdem sehr zufrieden.