Der Grundstein für das Gymnasium Herrsching ist gelegt

Von: Oliver Puls

Grundsteinlegung am „Freudentag“ für den gesamten Landkreis, wie es die Landtagsabgeordnete Ute Eiling-Hütig formulierte. Mit ihr freuen sich (v.l.) Landrat Stefan Frey, Bürgermeister Christian Schiller, Ministerpräsident Markus Söder und Architekt Professor Felix Schürmann. © Photographer: Andrea Jaksch

Herrsching – Rechtzeitig zum großen Tag für den „Bildungsort Herrsching“ setzte sich die Sonne gegen den zähen Nebel über dem Ammersee durch und sorgte zumindest auf der Baustelle am Mühlfeld für angenehme Temperaturen. Am Freitag konnte der Grundstein für das Herrschinger Gymnasium gelegt werden – mit reichlich Prominenz aus Politik, Wirtschaft und dem Vereinsleben. Selbst Ministerpräsident Markus Söder verschob noch etwas den Start ins Wochenende und half vor Ort beim Befüllen der Zeitkapsel. Rund 97 Millionen Euro sind aktuell für die vierzügige Schule veranschlagt, eine Schule, die durch ihr Raumangebot für eine Pädagogik im Lernhaushausstil die Gremien überzeugt hat.

Hausherr Christian Schiller erinnerte sich an seinen Wahlkampf 2007/2008 um das Bürgermeisteramt in Herrsching: „Ich wurde von verschiedenen Seiten immer wieder auf das Thema Gymnasium Herrsching angesprochen.“ Nach seiner Wahl zum Rathaus- chef 2008 ließ er dann aktuelle Zahlen ermitteln, die er wenig später dem damaligen Landrat Karl Roth und der Bürgermeisterrunde vorstellen konnte: Auch nach der Erweiterung des Gilchinger Gymnasiums würde der westliche Landkreis ein weiteres Gymnasium vertragen. Freilich war da noch nichts entschieden, die Skepsis überwog anfänglich, es folgte eine jahrelange Grundstückssuche, bis die Eigentümergemeinschaft Nagel-Ketterer an die Gemeinde herantrat. Zuvor musste das Kultus-, vor allem aber das Finanzministerium überzeugt werden. Was in den Aufgabenbereich der Landtagsabgeordneten Ute Eiling-Hütig fiel – und ihr 2013 schließlich gelingen sollte. Der Finanzminister hieß damals Markus Söder. „Ich bin froh, dass die Staatsregierung heute wieder in Ruhe arbeiten kann“, beschrieb der Ministerpräsident die Hartnäckigkeit der Starnberger Stimmkreisabgeordenten. Immerhin 14 Millionen Euro an Zuschüssen werden aus der Landeshauptstadt überwiesen.



Es war ein langer, teilweise steiniger weg bis zum Termin am vergangenen Freitag. Angefangen von der schwierigen Standortsuche, über zwei Bürgerentscheide bis hin zu den Detail- und Umplanungen: Denn nach der ursprünglich dreizügigen Planung, hatte der Kreistag im Mai 2021 die Realisierung als vierzügiges Gymnasium beschlossen.

13 Jahre sind vergangen, seit die ersten Schritte in Richtung Neubau eines Gymnasiums unternommen wurden. Daran erinnerte auch Landrat Stefan Frey. Heute seien täglich an die 900 Schülerinnen und Schüler aus Herrsching, Andechs, Seefeld, Wörthsee und Umgebung in die umliegenden Gymnasien nach Gilching, Germering, Starnberg oder Tutzing unterwegs, betonte Frey. „Die Zeit, in die so ein Projekt fällt, kann man sich nicht aussuchen“, ergänzte er noch mit Blick auf die Haushaltslage.



Die FDP im Landkreis hatte ebenso allen Grund zur Freude, schon in den 1970er Jahren forderte die damalige Gemeinderätin Christa Achermann das Gymnasium. Und der Förderverein Gymnasium Herrsching verweist in einer aktuellen Umfrage auf das große Interesse der Eltern für die neue Schule.