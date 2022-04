Der Kienbach in Herrsching wird so naturnah wie möglich umgestaltet

Von: Petra Straub

Teilen

Die sanierungsbedürftigen Ufermauern des Kienbachs in Herrsching sollen erneuert werden. © Wasserwirtschaftsamt Weilheim

Herrsching – Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim plant in Herrsching umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Kienbach. Die Ufersicherung soll dabei so naturnah wie möglich ausgeführt werden. Das versichert Projektleiter Johannes Haas bei der Vorstellung des Hochwasserschutzprojekts im Gemeinderat.

Maßgabe für die geplanten Maßnahmen ist ein hundertjährliches Hochwasser plus 15 Prozent Klimazuschlag. In Herrsching muss dafür in erster Linie die alte Ufermauer ertüchtigt werden, erklärt Haas bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Damit der Kienbach auch bei Hochwasser im Gewässerbett bleibe, müsse die Ufersicherung funktionieren. Das soll mit den innerörtlichen Maßnahmen verschiedener Priorität auf einer Länge von 1,4 Kilometern sichergestellt werden. Zudem soll ein neuer Geschiebe- und Schwemmholzrückhalt südlich der Ortschaft gebaut werden.

Die Ufermauer am Kienbach in Herrsching ist brüchig. Sie muss saniert werden. © Wasserwirtschaftsamt Weilheim

Mit Bildern von schräg stehenden Wänden, unterspülten Gründungen und in der Luft hängenden Mauern macht Haas die bestehenden Schäden für die Gemeinderatsmitglieder sichtbar. Bei Hochwasser lauere eine Bedrohung von Gebäuden, Nebengebäuden und Verkehrsflächen hinter den Mauern, sagt Haas, etwa wenn Teile der Schutzwand einstürzen und sich dadurch der Querschnitt des Gerinnes verengt. Ein Rückstau sei dann eine mögliche Folge, „wodurch das Wasser entlang von Straßen in Richtung See laufen würde“.

Über 100 Bauwerke am Kienbach in Herrsching wurden bereits bewertet

Die Vermessung und Bewertung des Bestands – darunter über 100 Bauwerke – ist laut Haas bereits abgeschlossen. Untersucht wurden Standsicherheit, Dauerhaftigkeit, Schadenspotenzial, Leistungsfähigkeit des Abflusses, Gewässerstruktur und Landschaftsbild. Mit dem Ergebnis, dass bei sechs Prozent eine „akute Einsturzgefahr“ bestehe und dass es bei 55 Prozent mittelfristig problematisch werden könnte. Zudem bestehe bei achtzig Prozent „ein hohes bis sehr hohes Schadenspotenzial bei Versagen“, weshalb 14 Prozent der Sanierungen schnellstmöglich durchzuführen seien. Die Sanierung soll nach Dringlichkeit erfolgen.

Gestalterische Elemente sollen in die Bachsanierung einfließen

Neben der Bestandsbewertung wurden bereits Berechnungen zur hydraulischen Leistungsfähigkeit durchgeführt, Sanierungsvarianten erarbeitet und Flora und Fauna für die Umweltplanung kartiert. Haas erwartet im Herbst Ergebnisse der Baugrunderkundungen; dazu sind Bohrungen im Juni und Juli geplant. Anschließend sollen in Zusammenarbeit mit den Anliegern und der Gemeinde Maßnahmenvorschläge erarbeitet werden. Die Bachsanierung werde sich über Jahre ziehen, in Bereichen mal mehr und mal weniger aufwändig sein und „so naturnah wie möglich“ durchgeführt. Auch die ortsgestalterische Funktion mit erlebbarem Wasser werde berücksichtigen, so Haas zu den Fragen der Gemeinderatsmitglieder. Wo der Platz für eine Schwergewichtsmauer aus Naturstein fehle, werde es jedoch auch künftig wieder Betonmauern geben.