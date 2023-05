Der Kraillinger Frank Spöttel gewinnt erneut die German Masters

Teilen

So sehen Sieger aus: (v.l.) die German Masters Hubertus Tesdorpf, Frank Spöttel und Bernd Neumann am Chiemsee. © privat

Krailling – Frank Spöttel lässt nicht locker. Mit einem fünften Platz bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft der Windsurfklasse Raceboard und dem Gewinn der German Masters hat der Kraillinger seine Topform erneut unter Beweis gestellt.

„Damit bin ich gut gerüstet für die Weltmeisterschaft, die heuer Mitte Juni in Norddeutschland am Steinhuder Meer stattfindet“, erklärt Frank Spöttel.



Der nationale Kräftevergleich wurde diesmal im Urlaubsort Prien am Chiemsee ausgesurft. Ausrichter war der Regattasurfclub Chiemsee mit Regattaleiter Alfred Dillmann und seinen vielen Helfern, die auf dem Wasser, wie an Land die Teilnehmer perfekt versorgten. Gerade rechtzeitig zur dreitägigen Regatta hatte Petrus ein Einsehen und bei der vorausgesagten Ostwindlage stiegen die Temperaturen von Tag zu Tag. „Am ersten Regattatag war es noch sehr frisch und ein dicker Neoprenanzug angesagt, aber ein 4. und ein 5. Platz Overall war ein guter Einstieg in die Meisterschaft“ sagt Spöttel.



Obwohl Wind angesagt war, brachte kräftiger Frühnebel vormittags erst einmal Flaute. Gegen Mittag aber kam, ähnlich wie am Gardasee, ein dunkler Strich über den See, der guten Wind mit Gleitbedingungen mit sich brachte. Drei Wettfahrten am Stück bescherten dem Würmtaler die Plätze 5/6/5.



Mit einem dritten Platz rundete Spöttel dann den Wettkampftag ab. Damit sicherte er sich, bei nur einer ausstehenden Wettfahrt am Schlusstag, souverän, vorzeitig den Titel „German Master“ vor seinen norddeutschen Konkurrenten Hubertus Tesdorpf (Oldesloe) und Bernd Neumann (Hamburg). Internationaler Deutscher Meister Overall wurde Robin Rockenbauch vom Bostalsee vor den Locals Stephan Hecker und Felix Huber.



Beste Dame wurde die erst 16-jährige Amelie Huber aus Bernau.