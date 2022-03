Der Kreisbote Starnberg verlost neuen Wanderführer

Teilen

Von Starnberg nach Füssen zum Schloss Neuschwanstein führt der neue Wanderführer von Anette Hausmann. © Conrad Stein Verlag

Landkreis – Der König-Ludwig-Weg ist dem Gedenken an den bayerischen König Ludwig II. gewidmet. Der Mythos um den Märchenkönig hält sich bis heute. Der Königsweg führt innerhalb einer Woche durch eine der schönsten Landschaften Bayerns beziehungsweise ganz Deutschlands von Starnberg nach Füssen. Der neue Wanderführer „König-Ludwig-Weg“ beschreibt diesen 130 Kilometer langen Weg, bei dem man auf den Spuren des Märchenkönigs wandern kann. Der Kreisbote Starnberg verlost drei Freiexemplare der Neuerscheinung.

Auf den Spuren des „Märchenkönigs“ wandern Sie über sanfte Hügel und an klaren Badeseen vorbei, immer wieder mit aussichtsreichen Blicken auf das Hochgebirge der Allgäuer Alpen. Imposante Schluchten wie die Maisinger Schlucht und Ammerschlucht und die mystischen Moorlandschaften des Pfaffenwinkels gehören zu den Wanderhighlights. Das Weltkulturerbe Wieskirche sowie die Klöster Andechs, Wessobrunn, Rottenbuch und Steingaden bieten besondere kunsthistorische Einblicke. Der Weg bringt Sie über den Hohen Peißenberg bis nach Füssen, vorbei an den sagenumwobenen Schlössern Hohenschwangau und Neuschwanstein.



Die Autorin Anette Hausmann wohnt am Starnberger See

Die Autorin liefert zu jeder der sechs Tagesetappen eine detaillierte Wegbeschreibung, die durch Karten, Höhenprofile und GPS-Tracks, die kostenlos heruntergeladen werden können, ergänzt wird, und macht genaue Angaben zu Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten am Weg. In Infokästen werden Abstecher, Varianten und Besonderheiten der durchwanderten Regionen vorgestellt, zahlreiche Abbildungen vermitteln einen ersten Eindruck vom Weg. Bei der Planung der Tour helfen ausführliche Reise-Infos zu Themen wie Ausrüstung und Anreise.



Wandern zwischen Starnberger See und Füssen. Die Neuerscheinung zeigt sehenswerte Wege durch märchenhafte Landschaften. © Conrad Stein Verlag

Die Autorin: Anette Hausmann wohnt am Starnberger See, ganz in der Nähe des Ortes, an dem der König-Ludwig-Weg beginnt. Seit vielen Jahren ist sie mit Leidenschaft beim Bergwandern in der Alpenregion in Deutschland und Österreich oder in den Dolomiten unterwegs. Ihr Interesse für Geschichte, Kunst und Kultur konnte sie auf ihren Reisen durch Deutschland, Europa und Asien immerzu erweitern. Sie ist Betriebswirtin, Heilpraktikerin und Gesundheitscoach und schreibt seit vielen Jahren Reiseberichte für den privaten Bereich.



Verlosung läuft bis Dienstag, 8. März

Wer eines der drei Freiexemplare ergattern möchte, die der Kreisbote Starnberg verlost, der kann bis Dienstag, 8. März, 18 Uhr, eine E-Mail schreiben an redaktion-sta@kreisbote.de, Stichwort „Wanderführer König-Ludwig-Weg“. Die Gewinner werden anschließend benachrichtigt und erhalten die Freiexemplare per Post zugestellt.

König-Ludwig-Weg vom Starnberger See nach Füssen, von Anette Hausmann, ISBN 978-3-86686-732-1, Konrad Stein Verlag, 1. Auflage 2022, 96 Seiten, 27 farbige Abbildungen, 10 Karten und 10 Höhenprofile, Übersichtskarte in der Umschlagklappe, GPS-Track zum Download, 10,90 Euro, Erscheinungstermin: Februar 2022.