Der Kreisbote verlost zwei Freiexemplare von »Der Starnberger See«

Von: Petra Straub

Starnberg – Die Region Starnberger See ist als Wohn- und Erholungsort auf der Beliebtheitsskala vieler ganz oben angesiedelt. „Die Cabrio-Dichte ist die höchste der Republik, ebenso, glaubt man dem Robert-Koch-Institut, die Lebenserwartung“, so Eva Dempewolf im Vorwort ihrer Neuerscheinung „Der Starnberger See“. Die Autorin aus Starnberg lädt darin alle Liebhaber der Region zum „Spazierenlesen“ durch Beiträge von rund sechzig Autorinnen und Autoren ein, zum Schmökern und Schmunzeln, Staunen und Genießen. Der Kreisbote verlost zwei Freiexemplare.

Es ist der zweite Text- und Bildband, den Eva Dempewolf über ihre Heimatregion zusammengestellt hat. Den ersten Band aus dem Jahr 2003, erschienen im Kiebitz Verlag, nur zu überarbeiten, war der Herausgeberin jedoch zu wenig. Für sie galt es, viele weitere spannender Aspekte und Themen in das neue Buch aufzunehmen So entstand – im Volk Verlag – ein prall mit interessanten Geschichten und Fotos gefüllter Band, in dem Experten sowohl von den Naturschönheiten der Region als auch von Fischern, Forschern, Künstlern und Köchen berichten, gar von Ochsenreitern und Sternenguckern.



Neuerscheinung macht Appetit auf Möweneier und Kaiserschmarrn

Natürlich geht es auch um „Sisi“, die am Starnberger See ihre Jugendjahre verbracht hat, um die Landhäuser, Villen und Schlösser der „allerhöchsten Herrschaften“. Und im Kontrast dazu auch um arme Fischerfamilien, Kriege und Seuchen in der Geschichte des Starnberger Sees. Dempewolf widmet den ersten Teil des Buchs den facettenreichen Themen Landschaft, Wasser und Menschen und gibt Einblicke in die eiszeitlichen Ursprünge, in Brauchtum, Künste und Kulinarik bis in die Neuzeit. Bei der kulinarischen Seeumrundung macht sie Appetit auf Möweneier und Kaiserschmarrn. Geschichten über das Fischerstechen, über Golf, Rudern und Segeln im Buch interessieren nicht nur Sportler. Spannend wird es, wenn es um die archäologischen Entdeckungen unter Wasser geht. Ortsporträts sind in einem weiteren Kapitel zusammengefasst und erzählen über Sehenswürdigkeiten und Attraktionen wie das Schloss Possenhofen, das Starnberger Marionettentheater Larifari und das Midgardhaus in Tutzing.



Jetzt mitmachen und ein Buch »Der Starnberger See« gewinnen

Wer eines von zwei Freiexemplaren (ISBN 978-3-86222-437-1, 39,90 Euro) gewinnen möchte, schickt bis Montag, 19. Dezember, 18 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort „Der Starnberger See“ und vollständiger Adresse an gewinnspiel-sta@kreisbote.de und wird bei Erfolg nach der Ziehung per E-Mail benachrichtigt.