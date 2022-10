Der Landkreis Starnberg ist im Bündnis für mehr Klimaschutz und Energiewende

Vier Klimaschutzmanagerinnen aus drei Landkreisen beraten sich in der neuen Geschäftsstelle der Klima- und Energieagentur in Türkenfeld, v.l. Josefine Anderer (Landkreis Starnberg, zugleich kommissarische Geschäftsführerin), Andrea Ruprecht und Tanja Weigl (Landkreis Landsberg) und Aneta Höffler (Landkreis Fürstenfeldbruck). © Landratsamt Starnberg

Starnberg - Teamplay ist gefragt bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und Energiewende. Jetzt wird eine landkreisübergreifende Klima- und Energieagentur gegründet. Auch der Landkreis Starnberg ist dabei.

Unter dem Motto „Im Team Energiewende vorantreiben“ finden derzeit Themenwochen des Bayerischen Wirtschaftsministerium noch bis zum 23. Oktober statt. Die frisch gegründete Klima- und Energieagentur der Landkreise Starnberg, Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech nutzte den Anlass für eine erste Dienstbesprechung der Klimaschutzmanagerinnen der Landratsämter am neuen Dienstsitz in Türkenfeld.

Kräfte bündeln aus den drei Landkreisen Starnberg, Fürstenfeldbruck und Landsberg

Tatsächlich ist die Hauptmotivation für den neuen Zusammenschluss die Bündelung der Kräfte aus den drei Landkreisen sowie eine höhere Schlagkraft für Themen von Energieberatung bis Treibhausgasneutralität. Die Klima- und Energie-Agentur soll für die Region als zentrale Anlaufstelle die Themen Energiewende, Klimaschutz, Klimafolgen sowie weitere Nachhaltigkeitsaspekte bearbeiten und fachkompetente Beratung für verschiedenste Zielgruppen in der Region bieten. Jetzt schon werden auf der Webseite der jungen Einrichtung Beratungs-Angebote und Online-Seminare, Informationen für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Kommunen bereitgestellt und aktualisiert: www.klima-agentur.bayern



Starnberg unterstützt Förderprogramm an Schulen, Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen

Passend zum Schwerpunkt der Themenwochen des Wirtschaftsministeriums tauschten sich die Klimaschutzexpertinnen über die verschiedenen Angebote in Sachen Energie- und Umweltbildung aus. Während es im Landkreis Landsberg am Lech mit dem Klimabildungsprojekt KlimaMobiLL (https://www.klimaschutz-landkreislandsberg. de/projekte/bildungsprojekte/) kostenlose Bausteine für Grundschulen und den Vorschulbereich gibt, unterstützt das Landratsamt Starnberg über ein Förderprogramm die Energie- und Klimaschutzbildung an Schulen, Kindertagesstätten und Jugendfreizeiteinrichtungen (www.lkstarnberg. de/umweltbildung). Im Landkreis FFB werden Schulen regelmäßig per Newsletter über landkreisweite Bildungsangebote von Ziel 21, Agenda 21, ÖPNV und weiteren Akteuren informiert.

Neugier für Energie- und Klimaziele wecken

Die Klimaschutzmanagerinnen sind überzeugt: Die Neugier für Energie- und Klimathemen wird am besten mit spielerischen Methoden und anhand von Best Practice Beispielen geweckt. „Nur in der Verknüpfung von positiven Emotionen mit Klima-Wissen wird die Umsetzung ins Praktische gelingen“, so die kommissarische Geschäftsführerin der Agentur und Klimaschutzmanagerin der Starnberger Kreisbehörde, Josefine Anderer.

Trotz Krisen künftige Generationen motivieren

Mit den genannten und weiteren Bausteinen zur Bildung für nachhaltigen Entwicklung sollen Kinder und Jugendliche selbstwirksam werden. Genau das ist notwendig, damit trotz gegenwärtiger Krisen und Klimanotstand die künftigen Generationen die notwendige Motivation und sowie das Handwerkzeug entwickeln an einer nachhaltigen und klimafreundlichen Zukunft gestaltend mitzuwirken. Somit sind sich die Klimaschutzmanagerin der drei Landkreise einig sich, dass der Bildungsarbeit eine entscheidende Rolle im Klimaschutz zukommt. Mehr Informationen zu den Bildungsprojekten und zur Öffentlichkeitsarbeit sowie zu den weiteren zahlreichen Projekten und Angeboten in der Region finden sich auf die jeweiligen Klimaschutz-Webseiten der drei Landkreise. (kb)