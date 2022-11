Der Landkreis Starnberg muss sparen, sparen, sparen

Das Geld wird knapp. So knapp, wie seit 20 Jahren nicht mehr Daher muss der Landkreis mit seinen Ausgaben sehr behutsam umgehen, so der Tenor im Haushaltsausschuss.

Landkreis – Der Landkreis Starnberg muss sparen. Noch mehr als in den vergangenen zwei Pandemie-Jahren. Die horrenden Energiekosten, die stark wachsende Inflation, die Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine, die schwindende Finanzkraft der Kommunen und sinkende Einnahmen sorgen für ein radikales Umdenken in der Haushaltspolitik. „Wir haben eine Situation, die es in der Landkreis-Geschichte so noch nicht gab“, fasste eine sichtlich besorgter Landrat Stefan Frey zusammen.

„Sprach- und ratlos“ habe auch der Pöckinger Bürgermeister Rainer Schnitzler den rund einstündigen Vortrag von Kreiskämmerer Stefan Pilgram in der Haushaltssitzung am vergangenen Mittwoch aufgenommen. Denn auch die Kommunen, selbst im wohlhabenden Fünfseenland, hätten mit denselben Problemen zu kämpfen, wie der Landkreis. Im Vorfeld der Ausschusssitzung haben sich alle Bürgermeisterinnen und Rathauschefs sowie deren Kämmereien mit Landrat Frey und Kreiskämmerer Pilgram zusammengesetzt und gemeinsam die Situation erörtert. Frey betonnte denn auch, man werde liebgewonnene Standards abbauen, in allen Bereichen Einsparungen vornehmen und bei bereits beschlossenen Projekten abspecken müssen. „Da geht‘s ans Eingemachte“, so Frey. „Es ist für jeden schmerzlich, soziale Leistungen zu kürzen, aber wir sitzen alle in einem Boot.“

Der Verwaltungshaushalt wird in 2023 um 17,3 Millionen Euro deutlich anwachsen – 203,65 Millionen Euro wird er Pilgrams Berechnungen zufolge ausmachen. Auch der Vermögenshaushalt steigt auf 66,20 Millionen Euro. Zum Vergleich: In diesem Jahr waren es 43,38 Millionen Euro. Das Haushaltsvolumen insgesamt wird im kommenden Jahr 40 Millionen Euro mehr betragen. „Wir haben mit allen Fachbereichen gesprochen – und gestrichen“, betonte der Kreiskämmerer vor den Ausschussmitgliedern. Dennoch gibt es Posten, deren Ausgaben steigen werden: unter anderem die Grundsicherung nach SGB II auf 10,85 Millionen Euro, SGB XII Senioren 8,3 Millionen oder Sozialhilfe (von aktuell 720.300 Euro) auf 2,63 Millionen.

Kreisumlage steigt voraussichtlich auf 53,95 Prozent

Auf diese Ausgaben hat der Landkreis so gut wie keinen Einfluss. Ebenso auf die Kosten, die ihm entstehen bei der Unterbringung von Geflüchteten. Der Kreis geht nämlich fürs Erste in Vorleistung. „Das ist der reinste Verschiebebahnhof“, kritisierte der Pöckinger Rathauschef. Da ist die große Politik gefordert“, so Schnitzler weiter, „hier werden Aufgaben von oben nach unten delegiert“. Ebenso wenig Einfluss hat der Kreis auf die stark gestiegen Kosten für Strom und Gas. So steigen etwa die Ausgaben im kommenden Jahr bei der Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke von heute 3,29 Millionen auf dann 7,22 Millionen Euro. Ein weiteres Beispiel: Die Treibstoffvorhaltung für Notfälle (Rettungswesen, Katastrophenschutz) haben den Haushalt bislang mit 3.000 Euro belastet. In den aktuellen Krisenzeiten mit möglichem Lockdown der Stromversorgung steigen die Ausgaben für die Treibstoffbevorratung für Generatoren auf 1,29 Millionen Euro.

FOS wird auf jeden Fall zu Ende geplant - wohl aber erst später gebaut

Personalausgaben, ÖPNV, Kliniken, Schulen – alles nötige Ausgaben, die nur geringfügig gekürzt werden können, wie Kämmerer Pilgram erklärte. Die stets wachsenden Anforderungen an die Landkreisverwaltung machen zusätzliches Personal nötig. Einzig den ÖPNV hat man bei 14 Millionen Euro gedeckelt. Bei den Starnberger Kliniken wächst unter anderem die Großraumzulage für die Beschäftigten.



„Schmerzliche Einschnitte“ gibt es wohl für den Fachbereich Jugendarbeit, Sport und Erziehung. Hier soll von 1,02 Millionen auf 818.720 Euro eingespart werden.



Landrat und Kreiskämmerer stimmten die Runde schon einmal auf eine deutlich höhere Kreisumlage ein. Diese wird aller Voraussicht nach um knappe vier Prozentpunkte auf 53,95 Prozent steigen. Düstere Prognosen auch bei der mittelfristigen Finanzplanung. Demnach wird der ungedeckte Bedarf in 2026 bei rund 144,82 Millionen Euro liegen – was eine Kreisumlage von 59,35 Prozent bedeuten könnte. Das alles sind freilich Berechnungen nach derzeitiger Lage. Wo genau der Rotstift angesetzt und wie hoch eingespart wird, soll voraussichtlich im nächsten Haushaltsausschuss am 29. November vorgestellt und im nächsten Kreisausschuss diskutiert und beschlossen werden. Sicher ist nur eins, es wird alle Bereiche treffen, vor allem freiwillige Leistungen und Zuschüsse.