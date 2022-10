Der Landkreis Starnberg zeichnet Ursula Steglich-Schaupp, Rosemarie Zacher und Katja Sebald aus

Von: Oliver Puls

„Sie sorgen dafür, dass unser Landkreis so lebenswert ist“: Landrat Stefan bei der Preisverleihung an (v. l.): Rosemarie Zacher (Kulturpreis), Katja Sebald (Anerkennungspreis), Ursula Steglich-Schaupp (Kulturpreis). Mit ihnen freut sich Landkreis-Kulturreferentin Barbara Beck (r.). © Landratsamt

Starnberg – Die beiden Künstlerinnen Ursula Steglich-Schaupp aus Breitbrunn und Rosemarie Zacher aus Gauting sind die diesjährigen Kulturpreisträgerinnen. Die Kuratorin, Autorin und Journalistin Katja Sebald aus Berg hat den Anerkennungspreis erhalten. Landrat Stefan Frey freute sich bei der Preisverleihung, dass man nach über zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder zusammenkommen kann. Und er erinnerte beim Festakt, wie schwer es die Kunst- und Kulturszene während der Pandemie gehabt hat.

Von einer kleinen, aber feinen Kunst-Szene sprach Landrat Stefan Frey vor den rund 130 Gästen, die sich im Großen Sitzungssaal des Landratsamts eingefunden hatten. Die Preisträgerinnen und Preisträger, die seit 20 Jahren in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet werden, müssen herausragende Leistungen erbracht haben und werden von einer Jury aus Kunstverständigen, je einem Vertreter beziehungsweise Vertreterin der Kreistagsfraktion und dem Kreisheimatpfleger Martin Schulz ausgewählt. Dass heuer gleich zwei Kunstpreise mit jeweils 4.000 Euro Preisgeld vergeben wurden, hat mit der Pandemie zu tun, betonte Kulturreferentin Barbara Beck. Die Künstlerinnen Ursula Steglich-Schaupp und Rosemarie Zacher leben und arbeiten bereits seit rund drei Jahrzehnten im Landkreis Starnberg. Was sie trotz der großen Unterschiede ihrer Werke eint, ist der Blick auf ihr Umfeld, ob kritisch oder amüsiert. Und: beide konnten als Kunstpreisträgerinnen der Stadt Starnberg zwei Jahre lang das Paul-Thiem-Atelier nutzen.



Steglich-Schaupps Markenzeichen sind großformatige Bilder und Skulpturen, in denen sie ihre Eindrücke und Gefühle verarbeitet und sie mich mit dem Zeitgeschehen auseinandersetzt. Sie ist Gründungsmitglied der Offenen Ateliers in Starnberg-Pöcking-Feldafing. Von 2013 bis 2021 war sie (gemeinsam mit Ulrike Prusseit und Katharina Kreye) Kuratorin der Ausstellungsreihe „nah-fern“ in der Schalterhalle im Bahnhof Starnberg See. Mit der Verleihung des Kulturpreises ehrt der Landkreis das Lebenswerk von Ursula Steglich-Schaupp.



Auch Rosemarie Zacher setzt sich für ihr Umfeld ein, seit 30 Jahren leitet sie die „Schule der Fantasie“ in Gauting und Stockdorf. Sie veranstaltet Kunstprojektwochen in Kindergärten und Grundschulen. Für die Schlösser- und Seenverwaltung führt sie Kinderworkshops auf der Roseninsel durch. Zusammen mit Susanne Partsch hat sie einen Kinderreiseführer für den Landkreis Starnberg geschrieben. Den Preis erhielt sie für ihre Illustrationen und plastischen Arbeiten, die stets einen hintergründig karikaturistischen Blick auf die kleinen menschlichen Schwächen haben, dem sie mit einem treffsicheren, manchmal fast kalligraphischen Strich und malerisch souverän eingesetzter Farbe Ausdruck verleiht.



Die dritte im Bunde an diesem Abend ist Katja Sebald. Als Kuratorin steht sie gewissermaßen auf der anderen Seite, sie präsentiert, vermittelt Kunst, gibt ihr einen Rahmen. Sie gilt als Vermittlerin von Kunst, Kultur und Geschichte und dem Betrachter. Sebald hat 2011 die Reihe „Kunstwerk des Monats“ im Katharina-von-Bora-Haus in Berg ins Leben gerufen, die seitdem kuratiert. Sie ist unter anderem Autorin des Buchs „Sehnsucht Starnberger See, Villen und ihre berühmten Bewohner im Portrait“.



Der Festakt wurde musikalisch von Jörn Kachelriess und Stefan Busch begleitet. Die beiden begeisterten die Gäste mit Songs, die im ersten Corona-Winter unter dem Eindruck des Lockdowns entstanden sind. Ihre Gage an diesem Abend spendeten sie der Starnberger Tafel.