Der neue Polizeichef in Herrsching ist ein Löwen-Fan

Von: Petra Straub

Bürgermeister Georg Scheitz aus Andechs (v.l.), stellvertretender Polizeiinspektionsleiter Christian Schäffler aus Herrsching, der neue Inspektionsleiter Polizeihauptkommissar Winfried Naßl, Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel, Polizeipräsident Günther Gietl, Herrschings Bürgermeistervertreter Wolfgang Schneider, Landrat Stefan Frey und die Bürgermeister Josef Kraus aus Wörthsee und Walter Bleimeier aus Inning bei der Amtseinführung Naßls im Landratsamt. © Petra Straub

Herrsching/Starnberg – Polizeihauptkommissar Winfried Naßl aus Dachau übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Herrsching. Im Landratsamt Starnberg wird der 55-jährige Dachauer ins Amt eingeführt. Er kommt von der Dienststelle in Olching. Privat schlägt sein Herz für seine Familie und den TSV 1860 München.

Die Bürgermeister aus dem Inspektionsgebiet Herrsching, Seefeld, Andechs und Inning sind anwesend, um den neuen Chef der Polizeiinspektion (PI) Herrsching kennenzulernen, der zum Monatsanfang den Dienst antrat. Der scheidende Inspektionsleiter Erich Schilling bleibt fern – er zieht es vor, im kleinen Rahmen in den Ruhestand verabschiedet zu werden. So nutzt Polizeipräsident Günther Gietl vom zuständigen Polizeipräsidium Oberbayern Nord die Gelegenheit, den neuen Inspektionsleiter von Herrsching ins Amt einzuführen. „Herr Naßl wird ohne Probleme in die Fußstapfen von Erich Schilling treten“, kündigt er an und verweist dabei auf das vom Vorgänger „gut bestellte Haus“. Schilling leitete es zehn Jahre lang, vorher auch schon in Vertretung, und war insgesamt 45 Jahre lang bei der Polizei.



55 Jahre alt, verheiratet und musikalisch

Auch auf die Kriminalstatistik und die Besonderheiten der Inspektion, die eine von vier Inspektionen im Landkreis Starnberg ist und aktuell 34 Beamte zählt, geht Gietl ein. Corona-Versammlungen seien im Einsatzgebiet „eher eine untergeordnete Aufgabe“ gewesen. Trotzdem würden derartige Versammlungen eine kleine Dienststelle wie Herrsching belasten, wenn diese montags mit mindestens zehn Beamten ausrücken müsse. Bedrückt ist Gietl über das Phänomen „Enkeltrick und falsche Polizeibeamten“, mit dem die ältere Generation um ihr Erspartes gebracht werde. Er kündigt mehr Aufklärung an. Auch hinsichtlich der steigenden Zahl von verbreiteter Kinderpornografie müsse die Präventionsarbeit an den Schulen besser werden. Eine Besonderheit der PI Herrsching ist die grenzpolizeiliche Betreuung des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen, so Gietl. Im Jahresschnitt landen und starten dort zwischen 450 und 500 Non-Schengen-Flüge mit zuletzt rund 2000 zu kontrollierenden Personen. 2021 waren es aufgrund der Reisebeschränkungen 355 Flüge mit 1458 Personen. Der Kontrollaufwand liegt, mit An- und Abfahrt, bei zwei bis zweieinhalb Stunden. Eine weitere Besonderheit: In Herrsching arbeitet man nach dem Konzept des flexiblen Außendienstes. „Wenn‘s brennt, kann man die Dienststelle schnell zusperren“, erklärte der Polizeipräsident. Viermal sei das Instrument in den vergangenen zwölf Monaten in Anspruch genommen worden, um Kräfte am Einsatzort zu bündeln – bei einem Brandfall, einer Verkehrsunfallaufnahme, einer zu begleitenden Demonstration und einer Flugabfertigung.



Am Montag wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Herrsching, Winfried Naßl (l.), von Polizeipräsident Günther Gietl im Landratsamt Starnberg ins Amt eingeführt. © Petra Straub

Naßl, der stellvertretender Leiter bei der PI Oliching war, spricht bei der Vorstellung in Starnberg nicht von seinem Werdegang bei der Polizei, der 1984 bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt begann, ein Studium für die 3. Qualifikationsebene an der Polizeihochschule Fürstenfeldbruck von 1999 bis 2001 beinhaltet und Jahre als Dienstgruppenleiter-Vertreter und Dienstgruppenleiter bei der PI in Fürstenfeldbruck und Dachau. Vielmehr zeigt er sein privates Gesicht. 55 Jahre alt ist er, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Geboren in München und aufgewachsen und wohnhaft in Dachau. „Ich bin 60-er Anhänger“, sagt der Fußball-Fan der Löwen des TSV 1860 München. Aktiv singt er in einem Chor, spielt Akkordeon und erforscht seine familiären Wurzeln. „Sie sehen einen Polizeibeamten, der sich freut“, erklärt Naßl hinsichtlich der bevorstehenden Aufgaben und Kontakte. Letztere will er „zielführend nutzen“, um die Aufgaben zu bewältigen. Den Bürgermeistern im Einsatzgebiet mit den Gemeinden Herrsching, Andechs, Inning, Seefeld, Weßling und Wörthsee stellte er sogleich einen Gesprächstermin in Aussicht. „Es gibt einiges zu tun“, sagt er. Gemeinsam mit den Kommunen will er die Aufgaben lösen.



Arbeiten in der schönsten Dienststelle des Landkreises Starnberg

Bürgermeister Scheitz begrüßt den neuen Polizeichef im Namen seiner Kollegen. „Sie haben die schönste Dienststelle im Landkreis“, sagt er und nimmt damit Bezug auf die Nähe der Dienststelle in der Rieder Straße zum Ammersee-Ufer. Im Sommer sei der Polizeibetrieb oft auch vom Tourismus geprägt bei 1,5 Millionen Tagestouristen im Landkreis Starnberg und zugeparkten Feuerwehrzufahrten.



Landrat Stefan Frey stellt in den Vordergrund, dass der neue Polizeichef den Dienst in einem der sichersten Landkreise in Bayern antritt, in dem es jedoch ab und zu auch spektakuläre Fälle gibt wie den Dreifachmord in Starnberg 2020.