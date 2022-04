Der Starnberger Altlandrat Heinrich Frey stirbt mit 82 Jahren - Ein Nachruf

Im Kreise seiner Familie: Heinrich Frey, Ehefrau Barbara und Sohn Stefan. © privat

Starnberg – Der Landkreis Starnberg trauert um seinen am Donnerstag verstorbenen Altlandrat Heinrich Frey. „Mit Heinrich Frey verlieren wir einen lieben Menschen, der sich seit vielen Jahrzehnten für die Menschen im Landkreis und in der Stadt Starnberg mit ganzem Herzblut eingesetzt hat. Er hat durch seine Zielstrebigkeit und seine menschliche Art kommunalpolitisch viel erreicht. In vielen Bereichen war er mir ein Vorbild und sehr geschätzter Wegbegleiter. Unser aller Mitgefühl gilt seiner ganzen Familie“, würdigt Altlandrat und Freys Nachfolger Karl Roth den Verstorbenen.

Heinrich Frey kam am 6. Oktober 1939 in Brünn in Mähren auf die Welt. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs floh seine Mutter mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Fritz und der Großmutter nach Bayern und fand in Bernried eine Bleibe. Nach dem Abitur in Pasing studierte Frey Jura, später arbeitete er unter anderem im Bayerischen Finanzministerium und bei der Bayerischen Landesbank.



Frey übernahm 1977 den Kreisvorsitz der CSU. Bereits ein Jahr später wählten ihn die Bürgerinnen und Bürger in den Kreistag. Von 1985 bis 1987 war er Vize-Landrat, ab 1990 Fraktionsvorsitzender seiner Partei. Und 1996 wurde er schließlich als Nachfolger von Dr. Rudolf Widmann zum neuen Starnberger Landrat gewählt, das Amt hatte Frey zwölf Jahre lang bis 2008 inne.



Heinrich Frey war in all den Jahren für eine Vielzahl von Projekten verantwortlich, die er auf den Weg gebracht oder umgesetzt hat. So legte Frey, durch die Umstrukturierung, Sanierung und Überführung des Kreiskrankenhauses in eine GmbH, den Grundstein für eine gesicherte Gesundheitsversorgung und das Erfolgsmodell der Starnberger Kliniken. Frey war nicht nur Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums, sondern auch zehn Jahre lang Vorsitzender des Klinik-Freundeskreises.



Ein Herz für die regionale Wirtschaft

„Besonders am Herzen lag ihm die heimische Wirtschaft, für die er stets ein offenes Ohr hatte“, erklärt das Landratsamt. Er führte die alle zwei Jahre stattfindende Innovationsmesse „innoSTA“ ebenso ein, wie die jährliche Verleihung des Wirtschaftspreises. Ein Meilenstein in der wirtschaftlichen Entwicklung war sicher die Gründung der Gesellschaft für Wirtschaft- und Beschäftigungsentwicklung (gfw) im Jahr 2000. Im selben Jahr fusionierte die Kreissparkasse Starnberg mit München-Land, bei der Frey mehrere Jahre Verwaltungsratsvorsitzender war. Solide Kreisfinanzen waren Heinrich Frey stets wichtig. Und so gelang es ihm, den Schuldenstand während seiner Amtsperiode von 48 Millionen Euro auf rund 29 Millionen Euro fast zu halbieren. Frey legte auch den Grundstein für den im Jahr 2005 gefassten Beschluss zur Energiewende bis 2035.

Heinrich Frey wirkte aktiv an der Gründung des Starnberger Caritasverbandes mit und war über drei Jahrzehnte dessen Vorsitzender. Ebenso war er zwölf Jahre lang Vorsitzender des BRK-Kreisverbands. Nicht nur in der Bevölkerung, auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landratsamt war Heinrich Frey sehr geschätzt. Für ihn war das Landratsamt immer ein Dienstleistungs- und Servicezentrum für alle Bürgerinnen und Bürger. Und so hat er sich über die Jahre fortlaufend um die Modernisierung der Verwaltung gekümmert und 2005 die neue Bürgerservice- Einrichtung eröffnet.

Er liebte die Arbeit und die Geselligkeit

Genauso wie er das Arbeiten liebte, liebte er auch das Feiern und die Geselligkeit. So richtete er beispielsweise die 100-Jahr-Feier des Landkreises mit über 50 Veranstaltungen aus, traf sich gerne mit den Freunden in den Partnerlandkreisen Bad Dürkheim und Taipei auf Taiwan. Heinrich Frey sagte einmal über sich selbst: „Ich sehe mich als einen der Kommunalpolitiker, der auf der Grundlage des politischen Programms, aber stets ohne ideologische Scheuklappen bestrebt ist, pragmatische und realisierbare Entscheidungen zu treffen.“ Ganz nach diesem Leitgedanken hat er die Geschicke des Landkreises gelenkt. Für seinen unermüdlichen Einsatz erhielt er 2013 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland, 2014 wurde ihm vom Kreistag der Titel des Altlandrats verliehen – vor dem er sich zuvor sechs lange Jahre gedrückt hatte. Als begeisterter Sportler nahm Frey regelmäßig am Landkreislauf teil, fuhr gerne Ski und radelte um den Starnberger See.



Im Landratsamt liegt ein Kondolenzbuch aus

Alle, die Heinrich Frey kennen, denken an einen sportlichen, charmanten und mit hintergründigem Witz ausgestatteten Menschen. Mit Altlandrat Heinrich Frey verlässt nun ein Mensch die Bühne des Lebens, den die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Starnberg nicht vergessen werden. Zum Gedenken an den Verstorbenen Altlandrat weht vor dem Landratsamt die Landkreisfahne auf Halbmast. Im Landratsamt Starnberg liegt seit Montag ein Kondolenzbuch aus, in dem sich die Mitarbeitenden, wie auch die Bürgerinnen und Bürger eintragen können.