Der Starnberger See wird ab nächster Woche ausgebaggert

Kommende Wochen wird im Starnberger See mit Baggerarbeiten begonnen, um den See für die Schifffahrt langfristig nutzbar zu halten. (Archivfoto)

26 Werften und Segelclubs beteiligen sich

Von Petra Straub schließen

Starnberg – Anfang September wird der Starnberger See in mehreren Bereichen ausgebaggert und von Schlamm befreit. Grund dafür sind Sedimentablagerungen und niedriger Wasserstand, die eine Gefahr für die Schifffahrt darstellen.

Der entnommene Schlamm, laut Landratsamt etwa 25.000 Kubik, wird anschließend in tiefer Seelage ab 60 Meter wieder eingebracht. Seit der Durchführung eines Pilotprojektes im Jahr 1999 findet die Aktion nun zum fünften Mal statt. Die etwa 26 teilnehmenden Werften, Yacht- und Segelclubs, sowie Privatleute rund um den Starnberger See schließen sich zu dieser gemeinsamen Aktion zusammen und beauftragen ein Fachunternehmen. Damit sichergestellt ist, dass kein belastetes Sediment umgelagert wird, wurden die Bereiche im Vorfeld beprobt und untersucht. Die beiden für die Sedimentumlagerung geeigneten Standorte im See wurden durch das Wasserwirtschaftsamt Weilheim zusammen mit der Fischereigenossenschaft Würmsee festgelegt, erklärt das Landratsamt. In Abstimmung mit den Fachstellen könne die Aktion, bei der es sich um die erste nach sechs Jahren handele, in diesem Jahr wieder stattfinden.

Häfen am Starnberger See dauerhaft nutzbar halten

Vor 24 Jahren wurde dieses Verfahren erstmals im See getestet. Untersuchungen hätten ergeben, dass es sich bei dieser sogenannten Sedimentumlagerung um ein „geeignetes und umweltgerechtes Verfahren“ handele, so das Landratsamt. Die Aktion sei notwendig, um die Zufahrten, Häfen und Anlegestellen von den zunehmenden Ablagerungen zu befreien und sie damit auf Dauer nutzbar zu halten, so die Kreisbehörde. Die Arbeiten müssen aus fischereilichen und naturschutzfachlichen Gründen bis zum 31. Oktober abgeschlossen sein.



Erheblich mehr Material als 2017 mit rund 7.500 Kubik wird in diesem Jahr umgelagert. Das hängt damit zusammen, dass sich dieses Jahr an der Aktion auch zwei große Segelvereine in Seeshaupt beteiligen, die ihre Häfen bislang noch nicht ausbaggern ließen, erklärt Helmut Mailhammer vom beauftragten Unternehmen nahe Mühldorf am Inn. Etwa eine Million Euro Kosten verursache die Maßnahme, bei der der Schlamm in den Häfen mittels eines schwimmenden Baggers gehoben und eines Transportschiffs (Klappschute) zu zwei tiefen Stellen mitten im See gebracht und wieder ins Gewässer eingebracht wird. Die Standorte befinden sich etwa sechs Kilometer südlich von Starnberg und sechs Kilometer vom südlichen Seeufer des Starnberger Sees entfernt. Vorgabe bei der Maßnahme sei, den gewachsenen Seeboden nicht anzugreifen. Durchgeführt werde sie im Zeitraum von zwei Monaten bis Ende Oktober. (kb/str)