Der Verein „Seniorenhilfe Würmtal – Zuhause Wohnen“ hat einen neuen Vorstand

Der neue alte Vorstand: (hinten v.l.) Britta Acquistapace, Peter von Schall-Riaucour und Günter Roll (vorne v.l.) Eleonore Zwißler, die Vorsitzende Karin Wolf und Dr. Ute Richter. © privat

Krailling – Der Verein „Seniorenhilfe Würmtal – Zuhause Wohnen“ hat einen neuen Vorstand. Der im Jahr 2004 gegründete gemeinnützige Verein im Würmtal mit Sitz in Krailling wird auch in Zukunft von Karin Wolf geführt. Sie ist ebenfalls Vorsitzende des Kraillinger Seniorenbeirats. Ihr zur Seite steht Dr. Friedrich Giehl aus Krailling, der dem Verein viele Jahre als erster Vorsitzender vorstand und seit 2019 das Amt des zweiten Vorsitzenden ausübt. Auch er wurde in seiner Funktion bestätigt.

Als Schatzmeisterin wurde Corinna Peil – sie ist Mitarbeiterin der VR Bank Starnberg – Herrsching – Landsberg – und als erster Schriftführer Peter Rettenmeier aus Planegg gewählt. Eleonore Zwißler, langjährige Gemeinderätin in Krailling und erste Ehrenbürgerin der Gemeinde, wurde als zweite Schriftführerin verpflichtet. Zur Beisitzerin wurde Dr. Ute Richter ernannt, Vorsitzende der Charlotte und Hermann Schober-Stifung sowie Gemeinderätin und Seniorenbeauftragte in Krailling. Als weitere Beisitzer wurden Günter Roll, Gemeinderat, Sozialreferent und Inklusionsbeauftragter der Gemeinde Gräfelfing, und Peter von Schall-Riaucour, Gemeinderat und einer der stellvertretenden Bürgermeister in Planegg, gewählt. Karin Detsch, die ehemalige Rätin und Sozialreferntin der Gemeinde Planegg, wurde als neue Rechnungsprüferin des Vereins berufen.



Mit dabei den Vorstandswahlen waren die Bürgermeister von Krailling und Planegg, Rudolph Haux und Hermann Nafziger, der Gräfelfinger Kollege Peter Köstler, ebenfalls Mitglied des Vereins, war entschuldigt.



Positive Entwicklungen sollen weiter ausgebaut werden

Mit der in diesem Sommer umgesetzten Namensänderung, seit August firmiert der Verein un-ter Seniorenhilfe Würmtal – Zuhause Wohnen, möchten wir einen Meilenstein in un-serer Weiterentwicklungsstrategie setzen. Der bisherige Name hat sich über die Jahre als zu missverständlich herauskristallisiert, zu groß war die Verwechselung in der Öffentlichkeit mit einem Pflegedienst, dessen Dienstleistungsspektrum sich aber komplett von der Zielsetzung und den Aktivitäten des Vereins unterscheidet. „Im Gegensatz zu den klassischen Pflegediensten sowie den Möglichkeiten der großen sozialen Verbände, zeichnet unseren Verein seine Fähigkeit aus, ganz individuell und konkret auf die vielfältigen Bedürfnisse unserer Klientinnen und Klienten eingehen zu wollen und zu können,” erklärt Britta Acquistapace, die geschäftsführende Leitung des Vereins. Der wachsende Zuspruch in den Würmtal-Gemeinden, in denen die Seniorenhilfe tätig ist, spiegelt sich seit zwei Jahren auch in der steigenden Anzahl an neu gewonnenen Klientinnen und Klienten wieder – seit 2021 konnten bislang 26 neue Betreuungsverträge abgeschlossen werden.



Mit ihrem Konzept passt sich die Seniorenhilfe Würmtal an die Lebenswirklichkeit und konkreten Bedürfnisse ihrer Zielgruppe an. Die Einführung neuer Angebote haben das Leistungsspektrum des Vereins erweitert: So wurden unter anderem eine Unterstützung für dementiell erkrankte Menschen und die damit verbundene Entlastung von Angehörigen, eine Alltagsbegleitung für Seniorinnen und Senioren, die in verschiedenen Lebensbereichen Unterstützung benötigen, Hilfen für kleinere Gartenarbeiten und seit einem Jahr auch Besuchsdienste in Seniorenheimen eingerichtet. Mit weiterem Service wie Beratung zu relevanten Themen, Fahrdiensten, Begleitung zu Ärzten etc., bietet der Verein ein Rundum-Paket. Im Vordergrund stehen dabei immer der jeweilige Hilfe- und Handlungsbedarf beim Kunden sowie der persönliche Austausch und die Ansprechbarkeit für jegliche Belange, auch der Angehörigen.



Individuelle und greifbare Hilfe für den Alltag

Seit Beginn seiner Aktivitäten wird der Verein jährlich mit Beträgen durch die Gemeinden Krailling, Planegg und Gräfelfing sowie durch die Kraillinger Schober-Stiftung gefördert. Auch der Landkreis München gewährt eine Förderung für den Ausbau des „Betreuten Wohnens zu Hause”. Durch die abrechnungsfähigen neuen Dienstleistungen und die steigenden Kundenzahlen konnte in den letzten beiden Jahren zusätzlich das erwirtschaftete Defizit vermindert werden. Erklärtes Ziel des Vereins ist es, unter dem Aspekt, dass soziale Arbeit immer Geld kosten wird, zukünftig noch wirtschaftlicher zu agieren, ohne dabei die Solidarität aus den Augen zu verlieren. Infos auch unter www.seniorenhilfe-wuermtal.de.