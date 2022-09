Der Verkehr steht bei der Aktion in Gilching im Mittelpunkt

Aktive des ADFC Gilching und der Gilchinger Grünen klären vor Ort über die Ziele des Radentscheids auf. © Judith Völk

Herrsching - Begleitet von Fahrradquiz und Eisgutscheinen, einem Maltisch, Liegestühlen unter Palmen und Sonnenschirm wird in Herrsching viel und lebendig zum Thema Verkehrspolitik, Klimaschutz und Nutzung des öffentlichen Raumes diskutiert. Auch die Unterschriftenlisten für den Radentscheid Bayern füllen sich.

Aktueller Anlass war der Park(ing) Day, bei dem bewusst gemacht wird, wie viel Fläche der ruhende Verkehr, die parkenden Fahrzeuge einnehmen. Ziel des Radentscheides ist es, umweltfreundliche Mobilität gesetzlich zu verankern. Damit soll unter anderem ein Radverkehrsanteil von 25 Prozent bis zum Jahr 2030 erreicht werden, sichere Radwege, mehr alltagstaugliche Radschnellverbindungen sowie ideale Kombinationsmöglichkeiten von Fuß‑, Rad‑, und Öffentlichem Personenverkehr stehen im Fokus.

In Herrsching kann man für den Radentscheid unterschreiben

Der Radentscheid Bayern ist eine Initiative getragen vom ADFC Bayern und VCD Bayern, gemeinsam mit elf weiteren Initiativen und den Bündnispartnern Bund Naturschutz in Bayern e.V. und fünf Parteien (https://radentscheid-bayern.de/). Unterschrieben wird auf nach Wohnorten getrennten Formularen. In den folgenden Gilchinger Läden liegen Unterschriftenlisten aus: Evi’s ab ins Glas - Pollinger Straße 11 (http://www.evisabinsglas.de/), Velorado Gilching - Brucker Straße 30 (https://www.velorado-gilching.com/), Anja’s Radlerladen - Brucker Straße 44 (https://www.radlerladen.de/) und Kiki‘s Fahrradhaus Silbernagl - Am Römerstein 16 (http://fahrradhaus-silbernagl.de/).

Weitere Unterschriftenaktionen sind in Gilching geplant für Samstag den 1. Oktober vormittags am Marktplatz und im Rahmen des Marktsonntag am 9. Oktober im Ortszentrum. (kb)