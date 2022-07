Deutscher Verlagspreis 2022 für Anton G. Leitner

Von: Michèle Kirner

Teilen

Händeschütteln mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth: Anton G. freut sich über den Deutschen Verlagspreis 2022. © Christian A. Werner

Weßling – Der Verleger und Editor Anton G. Leitner musste in den vergangenen Jahren viel einstecken: Nach der doppelseitigen Lungenembolie erlitt er einen Herzinfarkt – und als es ihm wieder besser ging, musste er pandemiebedingt finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Jetzt scheint jedoch ein Licht am Ende des Tunnels: Das Weßlinger Verlagshaus DAS GEDICHT erreicht eine positive Nachrichten nach der anderen. Einerseits durfte der 61-Jährige am 22. Juni in Leipzig den Deutsche Verlagspreis 2022 entgegennehmen, andrerseits wurde er Mitglied im PEN-Berlin und kürzlich ereilte ihn „die Anfrage einer der renommiertesten Kabarettbühnen in unserem Land“. Auch gesundheitlich sei er gottseidank auf einem guten Weg. „Es gibt derzeit viele Gründe dafür, dankbar zu sein“, sagt er.

In der 30-jährigen Verlagsgeschichte meisterte der Herausgeber von der jährlich erscheinenden Zeitschrift DAS GEDICHT finanzielle Probleme, Hackerangriffe oder „ans Absurde grenzende Abmahnungen“. Anlass genug, dass er sich selbst als „Marathonmann unter den deutschsprachigen Poesieverlagen“ bezeichnet. „Aufgeben war nie eine Option“, betont der Weßlinger. Und die Ausdauer des Münchner Turmschreibers scheint sich auszuzahlen – im buchstäblichen Wortsinn, denn gerade überreichte ihm Kulturstaatsministerin Claudia Roth in der Kongresshalle in Leipzig den mit 24.000 Euro dotierten Deutschen Verlagspreis. „Das war einer der spannendsten und schönsten Tage meiner 30-jährigen Tätigkeit als Verleger und Editor“, freut sich Leitner nach der Preisverleihung gegenüber dem Kreisboten Starnberg.

Die Auslobung des Preises für 66 herausragende deutsche Independent-Verlage begründete Roth für die Bundesregierung wie folgt: „Kleine und unabhängige Verlage stehen für unser so lebendiges und reichhaltiges Buchwesen.“ Sie lobte die publizistische Vielfalt, die Förderung junger beziehungsweise unbekannter Autorinnen und Autoren und das finanzielle Risiko, das die Kleinverlage dabei in Kauf nähmen. Und weiter: „Daraus entstehen dann unter anderem jene Bücher, die uns zum gesellschaftspolitischen Austausch einladen, die von uns eine kritische Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen einfordern und somit den demokratischen Diskurs wertvoll bereichern.“ Der Weßlinger Herausgeber und Publizist nimmt „die kritische Auseinandersetzung“ und „den demokratischen Diskurs“ seit jeher ernst – und wird ihn als eines von 367 Mitgliedern des kürzlich von ihm mitgegründeten PEN-Berlin aktiv pflegen. Hauptinitiator der hochkarätig besetzten Vereinigung, die sich für das freie Wort und verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der ganzen Welt einsetzt, ist Deniz Yücel. Nach einem Eklat in der Mitgliederversammlung des PEN-Zentrums Deutschland im Mai, trat der Journalist und Schriftsteller kurz nach seiner Wahl zum Präsidenten unter Protest zurück und positioniert sich jetzt im neuen PEN-Berlin neben Eva Menasse als streitbarer Sprecher für Gleichberechtigung und Menschenrechte. Man setze sich dort mit frischem Elan und großer Vehemenz „für die Meinungsfreiheit und einen offenen Diskurs“ ein, sagt Leitner, der zum ersten Mal PEN-Mitglied ist.

„Ich habe mich schon immer für verfolgte Poetinnen und Poeten eingesetzt“, erzählt er. Beispielsweise 2017, als er auf dem Münchner Marienplatz eine internationale Poetendemo organisierte und sich für die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Peter Steudtner einsetzte. Sein Einsatz für den deutschen Diplom-Politologen, Menschenrechtsaktivisten und Dokumentarfilmer in Not sowie für weitere verfolgte Kolleginnen und Kollegen hatte Folgen. „Danach waren unsere Internetseiten einem gefährlichen Hackerangriff ausgesetzt“, erinnert sich Leitner. Die zur Abwehr eingesetzten IT-Spezialisten bescheinigten den Angreifern hohe Professionalität. Diesen die wirtschaftliche Existenz bedrohenden Angriff abzuwehren, habe ihn sehr viel Geld und unendlich viele Nerven gekostet. Aber auch durch so etwas lasse er sich nicht einschüchtern: „Ich würde es wieder tun.“ Denn die Vergangenheit habe gezeigt, dass man sich auch von dem Dorf Weßling aus für international verfolgte Kollegen und Kolleginnen einsetzen könne, gibt er sich kämpferisch. Mit Beiträgen auf seinem Blog oder auf Facebook, wo er unter anderem eine erste Aktion seines PEN-Berlin unterstützt: die Auslieferung Julian Assanges an die USA zu verhindern, des Whistleblowers und Wikileaksgründers, der US-amerikanische Kriegsverbrechen im Irak aufgedeckt hat.

Die guten Nachrichten in Weßlings Gedicht-Verlag krönt schließlich die Anfrage einer der renommiertesten Kabarettbühnen Deutschlands. Ob er sich vorstellen könnte, für sie eine Lesereihe mit bühnentauglicher Poesie zu kuratieren, die nach seiner Zeitschrift benannt werden würde. Das freut ihn sehr, sagt er. Und er ist dankbar. Dankbar, dass seine Frau Felizitas ihn seit über 30 Jahren ohne Wenn und Aber auf seiner „lebenslangen Reise durch die große Welt der Poesie“ unterstützt. Und er ist dankbar für die vielen privaten Fördererinnen und Förderer seiner Arbeit wie auch für die Unterstützung durch den Bezirk Oberbayern seit einigen Jahren. Und dankbar für seine Eltern, die ihm moralisch und finanziell stets zur Seite standen. Und traurig, dass sein verstorbener Vater Anton Leitner seine derzeitigen Erfolge nicht mehr miterleben könne.