Diakonie Gilching feiert Jubiläum

Festliche Feier mit hochrangigen Gästen. So feierte die Diakonie Gilching ihr 50-jähriges Bestehen. © Andrea Jaksch

Gilching - Allein erziehend - aber nicht allein gelassen“, seit 25 Jahren haben junge Mütter in Not die Chance auf ein neues Zuhause. Zu doppelten Jubiläumsfeierlichkeiten lud jetzt der Gilchinger Pfarrsaal St.Sebastian. Die Ökumenische Hilfe feierte ihr 30-jähriges und das Mutter-Kind-Haus sein 25-jähriges Bestehen.

Jutta Uelner, erste Vorsitzende der Ökumenischen Hilfe, begrüßte am Samstag neben Landrat Stefan Frey und Bürgermeister Manfred Walter auch die Pfarrer Franz von Lüninck und Constantin Greim sowie viele engagierte Ehrenamtsträger zum Festakt mit anschließendem Festgottesdienst.

Alles begann im Jahr 1977 mit einer selbstlosen Spende. Die Gilchingerin Katharina Funke hinterließ der evangelischen Kirchengemeinde Gilching 120.000 DM mit der einzigen Auflage, das Geld für die Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder zu verwenden. Das großzügige Vermächtnis gedieh zunächst auf dem Bankkonto, wo es sich binnen 14 Jahre verdoppelte. Erst in 1991 nahm sich die frischgegründete Ökumenische Hilfe der Sache tatkräftig an und beschloss, Funkes Erbe für die Schaffung eines Gilchinger Mutter-Kind-Hauses einzusetzen.

„Das war Pionierarbeit, ein steiniger Weg und eine große Herausforderung. Eine solche Einrichtung war damals noch nicht selbstverständlich“, betont Bürgermeister Walter. Nach einigem Ringen um die richtige Immobilie fielen 1996 die Würfel. Bis heute ist das Domizil des Mutter-Kind-Hauses in der Rosenstraße. Dort stehen jungen Müttern in Lebenskrisen insgesamt sechs Wohnungen zur Verfügung.

„Wenn es das nicht gäbe, müsste man es erfinden“, sagt Johann Haimerl, ehemaliger Vize-Vorsitzender der Ökumenischen Hilfe. In den vergangenen 25 Jahren konnte das Mutter-Kind-Haus 88 Mütter mit insgesamt 99 Kindern eine neue Heimat bieten. „Es geht um Hilfe und Unterstützung, ob in erziehungs- oder in behördlichen Fragen. Unser besonderes Augenmerkzielt zielt auf eine stabile Mutter-Kind-Bindung ab“, sagt Uelner und betont, wie wichtig Zuversicht, Mut und neue Lebensperspektiven für die jungen Frauen sind.

Am eigenen Leib hat das Rosejoy Gichuki erfahren, die 2010 in der Rosenstraße ein neues Zuhause fand und dort mit ihrem kleinen Sohn vier Jahre wohnte. „Ich hatte damals keine Bleibe und sie haben mich aufgenommen. So viele helfende Hände“, schwärmt die fröhliche Kenianerin, die inzwischen glücklich verheiratet ist und sich gerne an den damaligen Vorstand Michael Schneider erinnert, der nicht müde wurde, ihr zur Seite zu stehen. „Sie hat literweise Milch gebraucht, und das im dritten Stock. Aber es hat immer Spaß gemacht“, sagt sich Schneider und strahlt. Ehrenamt ist eben mehr als nur selbstloses Geben. „Es nimmt viel Zeit und kostet viel Kraft aber man bekommt auch viel zurück“, so Uelner, die händeringend nach Verstärkung für ihr rühriges Helferteam sucht. „Das gemeinsame liebende Sorgen ist ein kostbarer Baustein“, weiß auch Pfarrer Franz von Lüninck und freut sich über das gelungene Miteinander der Kirchenhäuser.

An Wachstum denkt das Mutter-Kind-Haus, das sich alleine aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert, derzeit nicht - obwohl der Bedarf durchaus da ist. „Manchmal würden wir uns wünschen, wir hätten doppelt so viele Wohnungen“, sagt Uelner. „Schlimmer geworden durch Lockdown und psychosoziale Belastung“ sei es in den letzten zwei Jahren zweifelsohne, so die erste Vorsitzende. Angesichts des angespannten Wohnungsmarktes sei es zudem oft sehr schwer für die alleinerziehenden Frauen, nach Ablauf der geplanten zwei Jahre im Mutter-Kind-Haus eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Nilda Frangos