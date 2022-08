Die Aktivierung des Glasfaser-Netzes zwischen Inning und Wörthsee verzögert sich

Die Kunden aus Wörthsee müssen noch auf schnelleres Internet warten. Dort führt das langwierige Genehmigungsverfahren zu Verzögerungen. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Wörthsee – In Wörthsee sind die Tiefbauarbeiten für den Glasfaser-Ausbau abgeschlossen. Aufgrund langwieriger Genehmigungsverfahren für den Ausbau der Verbindungsstrecke zwischen Inning und Wörthsee kommt es laut Deutsche Glasfaser allerdings zu Verzögerungen bei der Aktivierung des Glasfaser-Netzes.

Das Unternehmen arbeitet laut einer Pressemitteilung täglich daran, alle Kunden schnellstmöglich an das Glasfaser-Netz anzubinden. In der Zwischenzeit bereitet ein Baupartner die Hausanschlüsse der Kunden vor, um die Kundenaktivierungen zu beschleunigen. Die Aktivierung der Glasfaser-Hauptverteilerstation, des sogenannten Point of Presence, erfolgt voraussichtlich Ende September. Dementsprechend können die ersten Kundenaktivierungen Anfang Oktober durchgeführt werden.

Es wird eine Bau-Hotline eingerichtet

Alle Fragen zum Bau werden telefonisch beantwortet unter der Nummer 02861/89060940, montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr. Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar. (kb)