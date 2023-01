Szenenapplaus, Lachsalven und beste Stimmung

Die »Ammersee-Engel« aus Inning begeistern wieder auf der Bühne

Von: Michèle Kirner

Teilen

Gelungener Re-Start: Innings Ammersee-Engel spielen nach der Pandemie wieder im ausverkauften Saal. © Michèle Kirner

Inning – Sie sind wieder da – und zwar mit einem grandiosen Auftakt: Innings „Ammersee-Engel“ spielen zum Jahreswechsel bis 14. Januar stets vor ausverkauftem Saal im Haus der Vereine.

Nach der Corona-Pause haben sie sich für den Dreiakter „Junggesellenabschied“ von Regina Rösch entschieden. Eine Autorin, deren Figuren die Laienschauspieler authentisch und charmant an ihre Gäste bringen – und den Standort mit geschickt eingeflochtenen Behauptungen nach Inning versetzten.

Aufführung in Inning mit Lokalkolorit

Etwa, dass ein Gericht mit Erdäpfeln eine Inninger Spezialität sei – und ein Privatjet irgendwo zwischen der A96 und dem Edeka landen könne. Die Aufregung war groß, als der ewige Junggeselle und Sohn Manfred Häuslein (Alexander Hein) den Eltern unverhofft seine Verlobte Tamara von Schönfeld (Franziska Janker) präsentierte. Eine „Von und zu“ zu Besuch, „und da bappn die oida Tapetn“, erschrak Mutter Paula Häuslein (Karin Wittenberger) auf der Bühne wirkungsvoll. Angekündigt war die Anreise der zukünftigen Schwie-gereltern Lanzelot und Angelina von Schönfeld (Peppi Wittenberger und Birgit Schlögl) im Privatjet – was die Gastgeberin an den Rand des Nervenzusammenbruchs katapultierte. In nur zwei Tagen musste die vernachlässigte Stube und der nachlässige Ehemann aufpoliert werden, raufte sich Paula die Haare. Den Herrschaften gegenüber versuchte man sich nach deren Ankunft in Hochdeutsch, was muntere Blüten trieb.

Turbulenter Dreiakter dreht sich um den Junggesellenabschied

So legten die Ammersee-Engel zum Vergnügen der Gäste ihren Figuren temperamentvoll Lokales in den Mund. Etwa als Paula den „Kartoffelsalat mit Würschtl“ aus dem Bayerischen in ein Menü mit „Erdäpfeln“ übersetzte. Eine Übersetzung, die Ferdinand (Christian Ritzer) scheinbar aus dem Bauch heraus zu einer „Inninger Spezialität“ flunkerte.



Zu allem Überfluss stand noch der 59. Geburtstag Paulas an. Ihr größter Wunsch, die anstehende Hochzeit des Sohnes, schien in Erfüllung zu gehen. Geschenk Nummer zwei sollte eine Kreuzfahrt werden, hatte Paula beschlossen. Denn die Bratpfanne im Geschenkpapier vor einem Jahr hatte die Ehe an die Grenze der Belastbarkeit gebracht. Paulas Stichwort „Wasser“ und die „an der Reling der Aida baumelnden Spucktüten“ gaben dem Gatten Rätsel auf. Die kryptische Befragung der Freundin Anneliese (Nadine Paworski) brachte als Lösung die „Soafa“. Freund Alfons Meister (Andreas Hauser) tippte auf das gute Kirschwasser, von dem die Freunde sich gleich einen Schluck gönnten – bis es Ferdi wie Schuppen von den Augen fiel: Der größte Wunsch seiner Paula war natürlich die Wassertonne.



Diese lebhafte Gesellschaft garnierte Birgit Schlögl (verwandt mit der „anderen“ Birgit Schlögl) als herrische Betty Meister, die ihren Alfons mit „schleich di“ aus der guten Stube warf, um sich in einen viel zu engen „Janker“ aus schlankeren Zeiten zu zwängen. All das ließen die Herren der Schöpfung über sich ergehen, schließlich hatten sie nur eines im Sinn: Es auf dem Junggesellenabschied so richtig krachen zu lassen. Ein Vorhaben, das in diesem turbulenten Dreiakter freilich nur schief gehen konnte.



Szenenapplaus, Lachsalven und beste Stimmung

Auf ein Comeback gehofft hatte die Theatergruppe schon vor einem Jahr, erzählte Karin Wittenberger unserer Zeitung. „Glücklich“ über den Neuanfang nach zwei Jahren Pandemie standen alle Darsteller bereits in den Startlöchern. Im Sommer entschieden sie sich für das Stück aus der Feder ihrer Lieblingsautorin, probten bis zu vier Mal in der Woche und präsentierten sich ihren Fans schließlich in Höchstform. Und das in jeder Beziehung: Dem Bühnenbild verschafften die Engel in den Pausen jeweils ein neues Äußeres, die Maske saß (Manuela Ritzer), das Licht passte (Jürgen Knof) und die Souffleusen (Petra Steiner und Evi Kaiser) hatten wenig zu tun. Das Publikum dankte der Theatertruppe diesen herrlichen Schwank mit Szenenapplaus, explodierenden Lachsalven und bester Stimmung.

Die Vorstellung sind ausverkauft und beginnen „Oiwei um achte“, so auch an den restlichen Auftritte am 11., 13. und 14. Januar. Mehr unter www.ammersee-engel.de.