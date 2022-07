Die Arbeitsagentur Starnberg hilft beim Wiedereinstieg in den Beruf bei der Bewerbung

In Starnberg können sich Frauen über den Wiedereinstieg in den Beruf informieren und erhalte von der Arbeitsagentur wertvolle Tipps. (Symbolfoto) © Christin Klose/dpa-tmn

Starnberg - Die Arbeitsagentur Starnberg bietet am 18. Juli einen Infovormittag zum beruflichen Wiedereinstieg nach einer Familienzeit an. Was die Teilnehmerinnen lernen.

Wer sich der Erziehung der Kinder gewidmet oder über einen längeren Zeitraum ein Familienmitglied gepflegt hat, hat es häufig nicht leicht, in die Erwerbstätigkeit zurückzukehren. Es gibt viele Fragen, die am Montag, 18. Juli, 9 bis 11.30 Uhr in der Arbeitsagentur Starnberg beantwortet werden.

Fehler bei der Bewerbung vermeiden

Wie bewerbe ich mich richtig? Welche Fehler sollte ich auf jeden Fall vermeiden? Wo finde ich offene Stellen und wer hilft mir bei der Suche danach? Wo gibt es Weiterbildungsangebote, die mir den beruflichen Wiedereinstieg erleichtern und mich fachlich wieder fit machen? Diese und weitere Themen sind Inhalt eines Vormittages mit dem die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Weilheim, Maria Vogl, beim Wiedereinstieg in den Beruf unterstützt.

Die nächste Veranstaltung findet statt am Montag 18. Juli in der Agentur für Arbeit Starnberg, Hanfelder Straße 15 b, Besprechungsraum im Untergeschoss, Zugang auch über Außentreppe möglich, Beginn ist um 9 Uhr, geplantes Ende etwa um 11.30 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. (kb)