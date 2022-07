Die Corona-Teststation in Pöcking ist weiterhin geöffnet

Teilen

In Pöcking kann man sich beim Team der Sozialstation weiterhin auf das Corona-Virus testen lassen. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Pöcking - In Pöcking kann man sich weiterhin auf das Corona-Virus testen lassen. Die Teststation ist von Montag bis Freitag von 8 bis 9 Uhr geöffnet.

Wie die Gemeinde mitteilt, sind Testungen an den fünf Wochentagen möglich. Es gilt die aktuelle Testverordnung vom 30. Juni, in der auch die Kosten für Testungen geregelt werden. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Gegebenenfalls müssen Wartezeiten eingeplant werden.

Sozialstation Pöcking geht in den Urlaub

Eine Sommerpause wird es geben vom 6. bis 21. August. Da ist das Team der Pöckinger Sozialstation in Urlaub. In dieser Zeit verweist die Kommune auf die Teststation in Starnberg neben dem Krankenhaus – Aesculap Apotheke – und auf die Teststation in Tutzing, die voraussichtlich ab 1. August wieder öffnen wird.

„Die Gemeinde Pöcking ist sehr erfreut, dass der Sozialdienst Pöcking mit seinem großartigen Team weiterhin Testungen durchführt und dies den Bürgerinnen und Bürgern anbietet. Der große - zum Teil auch ehrenamtliche Einsatz - ist hier herausragend“, so Albert Luppart, 2. Bürgermeister. (kb)