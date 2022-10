BRK Kinderhaus „Die Dorfspatzen“ in Feldafing begrüßen neuen Einrichtungsleiter mit neuem Logo

Von: Alma Bucher

Teilen

Die Dorfspatzen haben ein neues Logo und freuen sich mit Einrichtungsleiter Robin Keller auf eine spannende Kindergartenzeit. © BRK KV Starnberg

Feldafing - Es ist Oktober. Die Sonne scheint. Die Blätter an den Bäumen des Kinderhauses der Dorfspatzen in Feldafing sind orange gefärbt und reife Äpfel liegen auf der Wiese. Es riecht nach Leberkäs, Ketchup, Kaffee und Kuchen. Die Kinder lachen und tollen herum, während die Erwachsenen auf der Terrasse sitzen und sich unterhalten. Diese Eindrücke konnten die Besucher eines Festes am Freitagnachmittag, 7. Oktober, im BRK Kinderhaus „Die Dorfspatzen“ in Feldafing bekommen. Die Dorfspatzen haben mit der Veranstaltung ihr neues Logo gefeiert und ihren neuen Einrichtungsleiter Robin Keller willkommen geheißen.

Neues Logo für das Kinderhaus

Auch die dritte Bürgermeisterin von Feldafing, Maximiliane Gerber, gratulierte zum gelungenen Start und feierte mit. Die Regionalleitung des BRK Starnberg Landkreis Nord und Landkreis Süd, Frau Hildenbrand präsentierte gemeinsam mit Keller das neue Logo auf einem großen Schild, das vor dem Kinderhaus angebracht wird. Herr Keller hat das Logo eigens kreiert und freute sich sehr über das Schild. Darauf steht in bunten Buchstaben „Die Dorfspatzen“ geschrieben und zwei gemalte Spatzen rahmen den Schriftzug.

Robin Keller, der neue Einrichtungsleiter vom BRK Kinderhaus „Die Dorfspatzen“ Feldafing. © BRK Kreisverband Starnberg

Cappis für jedes Kind

Versorgt wurden die Gäste mit Getränken sowie Leberkäs, Würstchen, Brezn und Semmeln. Für Kaffee und Tee war ebenfalls gesorgt. Bierbänke waren auf der Terrasse aufgebaut und es gab ein Tisch zum Malen. Hier blieb die Papier-Tischdecke nicht lange weiß, sondern wurde kurzer Hand bunt bemalt. Die meisten Kinder der drei Kinderhaus-Gruppen tollten allerdings auf den Spielgeräten im Garten herum oder zeigten ihren Eltern wie hoch sie schon schaukeln können. Zum Abschluss bekamen alle Kinder vom neuen Kindergartenleiter Keller einen Gutschein für eine Cap überreicht, die extra für die Dorfspatzen angefertigt werden. Alle – ob groß oder klein – konnten die Sonne und das Fest genießen.

Platz für 107 Kinder - allerdings zu wenig Personal

„Das Haus wieder voll kriegen!“ – das wünscht sich der neue Einrichtungsleiter, der fast 50 Kinder im Kindergartenalter in der Frosch,- der Hasen- und der Fuchsgruppe hat. In den modernen Räumlichkeiten wäre sogar Platz für 107 Kinder, die in einer Krippe, dem Kindergarten und einem Hort spielend lernen dürfen. Allerdings fehlt es leider noch am Personal. Engagierte Erzieher und Erzieherinnen und Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen einzustellen und damit Platz für weitere Kinder zu schaffen – das ist nur eines der Ziele, die sich Keller für die Einrichtung gesetzt hat.