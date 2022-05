Flohmarkt am 15. Mai von 7 bis 15 Uhr am Sportplatz des SC Percha

Die Faschingsgesellschaft Perchalla startet bei „See and the City“ in Starnberg in die Saison

Von: Petra Straub

Wer Spaß hat an Bewegung, Tanz und Gemeinschaft, der kann sich noch melden für die Teilnahme am Training der Garden der Faschingsgesellschaft Perchalla in Starnberg. © Perchalla

Starnberg – Nach zwei Jahren kommt der Fasching zurück an den Starnberger See. Die Faschingsgesellschaft Perchalla ist zuversichtlich, dass die kommende Saison weitgehend normal verlaufen wird und kündigt bereits zahlreiche Veranstaltungen an. Am Samstag, 14. Mai, beteiligt sich der Verein an der Eröffnung der Veranstaltung „See and the City“ in Starnberg. Am Sonntag, 15. Mai, findet der erste Flohmarkt der Perchalla statt und im Juni möchten die Garden bei „Starnberg bewegt“ bereits neue Choreografien zeigen.

Die Garden starten dieser Tage mit dem Training, erklärt Perchalla-Sprecherin Melanie Riedl. Beim Tag der offenen Tür des Vereins Ende April wurden zahlreiche Neueinsteiger rekrutiert, die nun vor allem die Kinder- und die Jugendgarde ergänzen. Der neu gewählte Vorstand organisiert bereits die anstehenden Aktionen.

Bei der Eröffnung von „See and the City“ in Starnberg gibt es Kaffee, Kuchen und Waffeln

Am Rosenmontag hörte man letztmals etwas von der Faschingsgesellschaft. Da zeigten die Garden einem kleinen Kreis von Familienmitgliedern und Freunden die einstudierten Choreografien in der Schlossberg-Halle. Mehr ließ die pandemische Lage nicht zu. Doch nun hat sich die Lage entspannt und ist es möglich, sich wieder im größeren Kreis zu treffen. Dass das so bleibt, ist laut Melanie Riedl die Hoffnung des Vereins.

Der neu gewählte Vorstand der Faschingsgesellschaft Perchalla: (v.l.) Birgit Lindner, Florian Krapfenbauer, Heidi Lehmann, Andreas Denk (hinten), Angelika Effenberger, Tobias Schlott und Andreas Ferzandi. © Perchalla

Denn der Verein unter dem Vorsitz des wiedergewählten 1. Präsidenten Andreas Denk will bereits am Samstag mit einem Verpflegungsstand mit Kuchen, Waffeln und Kaffee an der Eröffnung der städtischen Veranstaltung „See and the City“ am Bahnhofsplatz mitwirken, bei der es zwischen 12 und 18 Uhr viele Aktionen und Livemusik gibt.

Gardeauftritte bereits im Juni

Am 26. Juni möchte Perchalla die Gäste beim Event „Starnberg bewegt“ verköstigen und zeigen, was die Garden in den ersten Wochen gelernt haben.



Flohmarkt am 15. Mai von 7 bis 15 Uhr am Sportplatz des SC Percha

Auch die monatlichen Flohmärkte des Vereins soll es wieder geben, erklärt Melanie Riedl, das interne Sommerfest und die Abschlussfahrten der aktiven Gruppen. Man möchte sich dieses Jahr wieder am Ferienprogramm der Stadt beteiligen und in der Turnhalle in Percha mit den Garden trainieren.



Der Flohmarkt am Sonntag, 15. Mai, findet von 7 bis 15 Uhr nahe dem Naturschutzgebiet am Fußballplatz des SC Percha statt. Nähere Infos gibt es unter der Hotline 0152/06415972.



Tag der offenen Tür brachte zahlreiche Neumitglieder

Die Jugend hat bereits mit dem Training begonnen. Die Erwachsenen starten nächste Woche mit zahlreichen neuen Gesichtern. Denn mit Tanzvorführungen und einer Schminkaktion am Tag der offenen Tür konnten zahlreiche neue Gardemitglieder gewonnen werden, vor allem Kinder. „Doch wir sind noch am Anfang“, sagt Melanie Riedl. Deshalb ist es noch möglich, sich einer der Gruppen anzuschließen. Neben der Mini- und der Jugendgarde gibt es bei der Faschingsgesellschaft Perchalla eine Prinzengarde und eine Tanzformation namens „One Million Dollar Girls“.



Finanziell konnte sich der Verein in der Corona-Zeit „über Wasser halten“, erklärt die Sprecherin und verweist auf die Zuschüsse von Stadt und Landkreis, auf Sponsorengelder, Mitgliedsbeiträge und Einnahmen durch den Verleih des Vereinsbusses.



Neuer Vorstand gewählt

Geführt wird Perchalla von Andreas Denk. Zu seinem Stellvertreter (2. Präsident) wurde Tobias Schlott gewählt und zum 3. Präsidenten Florian Krapmfenbauer (vormals 2. Präsident). 1. Jugendreferent bleibt Andreas Ferzandi, 2. Jugendreferentin ist Angelika Effenberger, Schatzmeisterin Heidi Lehmann und Schriftführerin Birgit Lindner.



Trotz zahlreicher Veranstaltungen im Vorfeld der Faschingssaison, steht ab sofort das Training für die Inthronisation der Prinzenpaare im Mittelpunkt, die nach dem 11.11.22 stattfindet. Normalerweise am Samstag nach dem Faschingsbeginn. In diesem Jahr steht das Datum jedoch noch nicht fest.



Grund dafür ist die Renovierung der Schlossberghalle in Starnberg, in der die Veranstaltung mit Auftritten aller Garden alljährlich stattfindet. Eventuell muss die Faschingsgesellschaft dieses Jahr auf einen anderen Saal ausweichen.