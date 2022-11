Die Feldafinger Kommandanten bleiben jetzt doch im Amt

Von: Petra Straub

Erleichterung auf beiden Seiten. Feuerwehrkommandant Dirk Schiecke (l.) und Stefan Gerber (nicht auf dem Foto) bleiben im Amt. Das freut Bürgermeister Bernhard Sontheim (r.). © Petra Straub

Feldafing – Feldafings Bürgerschaft hat im Oktober via Bürgerentscheid entschieden, dass die Ratsstuben als Bürgertreff erhalten bleiben und nicht für ein neues Feuerwehrhaus weichen müssen (wir berichteten). Da kochten die Emotionen hoch bei den ehrenamtlichen Feuerwehr-Aktiven, die sich seit Langem bessere Arbeitsbedingungen wünschen. Sie betreffen vor allem die Ausstattung des bestehenden Feuerwehrhauses, die Gefahren birgt und aus allen Nähten platzt. Die Entscheidung führte sogar zum Rücktritt des Kommandanten Dirk Schiecke und seines Stellvertreters Stefan Gerber. Doch gestern verkündete Schiecke nun bei einer Pressekonferenz im Rathaus, dass er und sein Vize Stefan Gerber diesen Schritt zurückzunehmen und weiterhin im Amt zu bleiben.

Schiecke begründete die Entscheidung mit den bereits eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen der Gemeinde am bestehenden Feuerwehrhaus, die größtenteils nächstes Jahr durchgeführt werden sollen. Eine halbe Million Euro soll dafür zur Verfügung stehen. Auch viele Mut machende Gespräche mit Vertretern von Gemeinde, Feuerwehr und Politik bewogen die Kommandanten zur Umkehr.

„Ich bin heilfroh“, sagte Bürgermeister Bernhard Sontheim gestern der Presse in seinem Büro. Er dankte Schiecke, der seit acht Jahren Kommandant in Feldafing ist, dass dieser auch für den Rest seiner zweiten (sechsjährigen) Wahlperiode zur Verfügung steht. Gemeinsam will man nun bis zum Bau eines neuen Feuerwehrhauses an einer guten Übergangs- und zeitgleich auch an einer langfristigen Lösung arbeiten. „Wir nutzen die Zeit, um im Sinne aller die bestmögliche Lösung zu finden“, versprach Sontheim. Schiecke sieht aufgrund dieser Bestrebung keinen Grund mehr, seinen Dienst zu quittieren. Denn der Neubau wurde mit dem Bürgerentscheid nicht ad acta gelegt – und wird von Schicke auch gefordert („Dabei muss es bleiben“). Wann und wo gebaut wird, sei noch völlig offen und müsse mit der Bürgerschaft diskutiert werden. Ideen hat Sontheim aber bereits. So ist es für ihn nicht ausgeschlossen, das Feuerwehrhaus wie vom Gemeinderat geplant an Stelle der Ratsstuben zu verwirklichen und die „Ratsstuben“ (sprich Räume für die Schützen, für Vereins- und Bürgertreffen) an anderer Stelle zu bauen. Denn das Gebäude der Ratsstuben sei baulich in „katastrophalem Zustand“ und ein Neubau vielleicht rentabler als eine Sanierung. Sontheim zeigte auf die Hangwiese südlich des Rathauses. Denn er glaubt, dass es den Initiatorinnen und Initiatoren des Bürgerentscheids nicht darum geht, die Ratsstuben am alten Rathaus zu belassen, sondern vielmehr darum, weiterhin einen Treffpunkt der bewährten Art im Ort zu haben. In einem Neubau könnten auch Teile der Verwaltung, Wohnungen und ein Restaurant – als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu den umliegenden Gastronomiebetrieben – untergebracht werden, so seine Vorstellung. Momentan ist alles jedoch nur eine Idee und noch nicht mit dem Gemeinderat diskutiert.

Jugend-, Sanitär- und Umkleideräume entstehen

Welche Maßnahmen am über 50 Jahre alten Feuerwehrhaus der Gemeinderat vergangene Woche beschlossen hat, erläuterten Sontheim und Schiecke. Bereits nächste Woche bekommen die Fahrzeughallen einen rutschfesten Anstrich. Die Leiter für den Schlauchturm wird durch eine neue, sichere Variante ausgetauscht. Es gibt neue Spinde, in denen die Schutzkleidung der Mannschaft von der privaten Kleidung getrennt aufbewahrt werden kann. Zudem soll angebaut werden, um getrennte Umkleideräume für Frauen und Männer zu schaffen. Das Gebäude wird isoliert und teils mit einer Lüftungs- und einer Heizungsanlage ausgestattet. Eine Mieterin im Obergeschoss zieht aus, dadurch wird Platz gewonnen für die Feuerwehr-Jugend, Sanitäranlagen und die Verlegung der Kleiderkammer aus dem Untergeschoss. Weiter soll ein Marketingbüro herausfinden, wie die Attraktivität der Feuerwehr Feldafing gesteigert werden kann, um fehlendes Personal aufstocken zu können.

2023 soll die Sanierung des Feuerwehrhauses in Feldafing weitgehend fertig sein

„Nächstes Jahr werden wir sehr weit kommen, da bin ich mir sicher“, so Schiecke zuversichtlich. Diese Meinung teilt auch der Bürgermeister, der zeitnah einen Eingabeplan erstellen und aufgrund der Dringlichkeit auch eine rasche Entscheidung seitens des Landratsamts herbeiführen möchte. Neben dem Feuerwehrhaus wird in Feldafing auch das über 100 Jahre alte Polizeigebäude daneben, ein Wohnhaus, saniert. Es muss zum Teil in Rohbau-Zustand versetzt werden, erklärte Sontheim, dem bereits ein Gutachten vorliegt. Es sei auch der vorübergehende Umzug von Mietern nötig. 300.000 Euro und eine Reserve von 100.000 Euro sollten dafür reichen.