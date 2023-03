Die Feuerwehr Herrsching zählt 457 Einsätze

Jahreshauptversammlung im Zeichen des 150-jährigen Bestehens

Von Michèle Kirner schließen

Herrsching – Die Herrschinger Feuerwehr wird heuer 150 Jahre alt – und die Bilanz, die die Kameraden jüngst auf ihrer Jahresversammlung zogen, war durchaus positiv: Steigende Mitgliederzahlen und ein engagiertes Team investierten 2022 wieder viel Freizeit in den Bevölkerungsschutz.

Ein Virus habe die Feuerwehren erwischt, schlussfolgerte der erste Vorstand, Michael Polednik. Auf die Idee gebracht hatte ihn ein Bürger, der den ehrenamtlichen Einsatz als „a bisserl krank“ bezeichnete. Denn nicht selten schlage das Virus bereits in der Kindheit zu – der Berufswunsch laute nicht selten: Feuerwehrmann. Und die „Infektion“, so Polednik augenzwinkernd, bleibe bis ins Erwachsenenleben bestehen. Die Kameradschaft reiche bis ins Private hinein, „man hilft sich gegenseitig beim Umzug, wenn ich mal zum Flughafen gefahren werden muss“, sinnierte er.

Feuerwehr Herrsching lobt die Zusammenarbeit mit der Gemeinde

„Ich bin stolz, dass ich von dieser Krankheit angesteckt worden bin.“ Dieses positive Virus sollte man „freudig nach draußen tragen, um andere damit anzustecken“, appellierte er an die Gäste im voll besetzten Saal, in dem auch Kreisbrandinspektor Andreas Pain Platz genommen hatte. Bei Bürgermeister Christian Schiller, der mit acht Gemeinderäten an einem Tisch saß, bedankte er sich für die „unproblematische und unbürokratische Zusammenarbeit“.



Kommandant Daniel Pleyer: Feuerwehr ist 16.067 Stunden im Einsatz

Kommandant Daniel Pleyer berichtete über 457 Einsätze und 16.067 Stunden der Aktiven. Darunter 110 Feuerwehralarme, 347 First Responder Einsätze, 211 Notfall- und 136 Notarzteinsätze. Aufgeschlüsselt waren das 6.357 hauptamtliche und 9.692 ehrenamtliche Stunden. „Das ist in unserer schnellen, anonymen und teuren Zeit alles andere als selbstverständlich“, fand er und freute sich über 84 aktive „Feuerwehrdienstleistende zwischen zwölf und 65 Jahren“. Das ist eine Steigerung von vier Aktiven. Allerdings bemerke er eine „Fluktuation“, die größtenteils auf das teure Wohnen zurückzuführen sei. Schiller attestierte den Freiwilligen „hervorragende Arbeit“ – und betonte, dass die „ehrenamtlich Engagierten“ als mögliche Kandidaten für den geplanten bezahlbaren Wohnraum im Gespräch seien.



Ehrenamtliche aus Herrsching sind mögliche Kandidaten für bezahlbaren Wohnraum in Herrsching

In Zukunft könnte das auch den 23 Jugendlichen zugute kommen, deren Jahr Jugendwart Robert Schallner zusammenfasste und dem Nachwuchs zurief: „Mit Euch macht das einen Riesenspaß und ist a Mordsgaudi.“ Ein Mordsgaudi war auch der legendäre und bühnenreife Auftritt von Kassier Erkan Pinar, der es auch diesmal schaffte, seinen Rechenschaftsbericht gänzlich ohne Zahlen zu präsentieren. Stattdessen zitierte er den „g‘scheiten Marktleiter“ vom Weihnachtsmarkt, der den Punschkocher am Feuerwehrstand für einen Stromausfall verantwortlich machte. „Ich trat einen Schritt auf die Seite, damit der gscheite Herr einen Blick auf die blaue Gasflamme erhaschen konnte“, schloss er – und handelte sich mit einer frechen Bemerkung die Nachfolge des „g‘scheiten Marktleiters“ ein.



Das Jubiläum gefeiert werde „in kleiner Variante“ im Sommer, blickte Polednik ins laufende Jahr. Und „irgendwann gibt es eine Geburtstagsfeier für Euch und Eure Familien“, versprach er.