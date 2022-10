Die Feuerwehren im Landkreis Starnberg kommen zu ihrer Vollversammlung zusammen – mit dringendem Appell an die Politik

Unter dem Vorsitz von Michael Polednik (2. von rechts) hielt der Feuerwehrverband im Landkreis Starnberg die erste Vollversammlung mit Ehrungen seit der Pandemie ab. Und so freuten sich über die Ehrungen (v.l.) Altlandrat Karl Roth, Kreisbrandinspektor Helmut Schweickart, Bergs Altbürgermeister Rupert Monn, Maximilian Bernhard, Andechs Bürgermeister Georg Scheitz, Markus März, Hans Obermeier, Veronika Püschel, Verbandsmitglied Florian Dreisbach, Ernst Pfrogner, Michael Polednik und die ehemalige Andechser Bürgermeisterin Anna Neppel. © Kirner

Pöcking/Landkeis – Lange Zeit war es ruhig geworden um die Feuerwehren im Landkreis Starnberg – Pandemie-bedingt ruhig. Am Freitagabend fand nun die erste Vollversammlung des Kreisfeuerwehrverbands unter Führung des Vorsitzenden Michael Polednik statt. Im Pöckinger Beccult blickte der Verbandsvorsitzende auf zwei Jahre Vereinstätigkeit zurück und appellierte an die Politik, die Freiwilligen besser zu unterstützen.

Polednik erinnerte sich an den virtuellen Silvesterlauf, an Online-Schulungen und Online-Treffen – und an eine mehrfach verschobene 25-Jahr-Feier, die schließlich ganz abgesagt wurde. Ein Lichtblick für den Verband ist das Archiv, das nach langem dahin Fristen im Keller des Landratsamts jetzt in Machtlfing untergekommen ist. „Während Corona waren wir zum Nichtstun verdonnert“, begründete Polednik den überschaubaren Rückblick. Und er ermahnte, dass während der Pandemie ein „Ausbildungsstau“ entstanden sei. Immerhin hatten die Ehrenamtlichen so Zeit, die Homepage auf Vordermann zu bringen.



Landrat Stefan Frey wollte Aussagen vom „Nichtstun“ so nicht stehen lassen. „Es ist viel los gewesen“, widersprach er und erinnerte an große Einsätze wie Corona-Hilfen, die lange Nacht der Feuerwehr und die tatkräftige Unterstützung etwa beim Herrichten von Turnhallen für Geflüchtete. „Der Katastrophenschutz wird eine neue Qualität bekommen“, betonte er. Frey sprach von wahrscheinlicher gewordenen Blackouts oder Hackerangriffen, die die Infrastruktur lahmlegen. Insgesamt lobte er die rund 2.000 Aktiven als eine „starke und gute Truppe“ – nur könnte die Frauenquote höher sein, stellte er beim Betrachten der rund 80 Kameraden und Kameradinnen im Saal fest.



Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler sah in den Feuerwehren eine „wichtige Stütze der Gemeinden“. In Pöcking und Maising entstünden für sie neue Feuerwehrhäuser, sagte er. Und er machte sich Sorgen um die zukünftige Finanzierung dieser wichtigen Institution. „Wir steuern auf eine Rezession zu“, die sich auch negativ auf die Finanzen der Kommunen auswirken würde. Verbandsvorsitzender Polednik lobte den Landkreis und die Gemeinden dafür, dass sie „leisten, was finanziell möglich ist“ – und forderte in einem Atemzug mehr Unterstützung von Seiten der Politik.

Das veranschaulichte er mit lediglich sieben Berufsfeuerwehren in Bayern und 320.000 freiwilligen Feuerwehrleuten, die auf dem Land den Schutz der Bevölkerung sicherstellten. „Wenn das so weiter geht, verbrennen wir die irgendwann.“ Konkret bemängelte er etwa das „Gießkannenprinzip“, mit dem die Gelder verteilt würden. „Das war vor 50 Jahren in Ordnung. Heutzutage müssten die Gelder differenziert nach Bedarf und Einsätzen verteilt werden“, forderte er. Als Beispiel nannte er die Starnberger, die jährlich im Schnitt 500 Mal ausrückten, während die Wehren in kleineren Orten vielleicht 30 Einsätze hätten. Damit schlug er den Bogen zum Katastrophenschutz. Statt „Insellösungen“ sollte nicht jede Feuerwehr ein eigenes Konzept beispielsweise für einen Blackout entwickeln, sondern „wir sollten gemeinsam ein einheitliches System erarbeiten“.



Auf den Rücktritt von Kreisbrandrat Peter Bauch wollte Polednik nicht eingehen. „Es ist schlimm genug, dass es soweit gekommen ist“, bedauerte er und schloss: „Diskutiert nicht, was gewesen ist, lasst uns alle gemeinsam aufeinander zugehen und Konzepte suchen, um in eine richtige Richtung zu laufen.“ Mit einem Geschenkkorb geehrt wurde Anna Neppel, Andechs’ ehemalige Bürgermeisterin und „heimliche Mama vom Kreisverband“, für ihre Unterstützung. Bergs Altbürgermeister Rupert Monn bekam ein Dankeschön dafür, dass er dafür gesorgt hat, dass alle Gemeinden außer der Stadt Starnberg die Mitgliederbeiträge übernehmen. Altlandrat Karl Roth bekam ein Geschenk dafür, dass „die Türen immer für uns offen standen“. Eine Firmenehrung für seine langjährige Unterstützung ging an Ernst Pfrogner vom gleichnamigen Autohaus in Herrsching.



Hohe Auszeichnung für Hans Obermeier

Maximilian Bernhard bekam die Feuerwehrehrennadel der Jugendfeuerwehr in Gold, Veronika Püschel die Ehrenmedaille der Kreisfeuerwehr in Silber und Georg Scheitz die Verbandsmedaille in Gold. Schatzmeister Markus März verließ die Vollversammlung mit dem Bayerischen Feuerwehrehrenkreuz in Silber und der Söckinger Kommandant Hans Obermeier bekam gleich die höchste „Feuerwehr-Auszeichnung“ der Bundesrepublik Deutschland: Das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Gold.



Jeweils einen Flachsauger aus dem Förderprogramm der Versicherungskammer Bayern nahmen die Feuerwehren Breitbrunn, Maising, Krailling, Söcking, Tutzing und Traubing entgegen.

M. Kirner