Die Wirte im Landkreis Starnberg kämpfen mit hohen Bezugspreisen

Von: Petra Straub

Kellner Michi Vidas von der Schlossgaststätte Leutstetten serviert den Gästen nach wie vor Schnitzel mit Pommes. © Sattlegger

Landkreis – In den Supermärkten sind die Regale mit Speiseöl leergefegt. Bei der Bestellung von Heizöl und Gas schlagen Verbraucherinnen und Verbraucher wegen der gestiegenen Preise die Hände über dem Kopf zusammen. Das betrifft auch die Gastronomie. Nach dem Minus in der Kasse durch die Pandemie sind nun die Folgen des Ukraine-Kriegs deutlich zu spüren. Dabei hatten die Wirte gehofft, nun endlich die Verluste der vergangenen zwei Jahre ausgleichen zu können.

Wie geht es weiter? Steigen die Preise für Energie erneut? Bekomme ich ausreichend Pflanzenöl, um den Gästen weiterhin die bewährten Gerichte anbieten zu können? Kann ich dem Gast moderate Preissteigerungen zumuten und kann der Betrieb in dieser Situation überhaupt wirtschaftlich arbeiten? Diese und viele weitere Fragen rauben den Gastronomen im Landkreis Starnberg gerade den Schlaf. Anna-Maria Sattlegger von der Schlossgaststätte in Leutstetten versucht das beste aus der Situation zu machen. „Der Gast möchte sich bei uns entspannen“, deshalb behält sie in der Gaststube ihre Sorgen für sich und ist erst einmal froh, durch die guten Kontakte zu den Lieferanten noch ausreichend Ware zu einem einigermaßen akzeptablen Preis von bekommen zu haben und weitermachen zu können. Bei Gerichten, für die Pflanzenöl benötigt wird, wurden die Preise bereits etwas erhöht, beim Beilagensalat beispielsweise oder beim Schnitzel. Auch bei den Getränken wird ihr wohl nichts anderes übrigbleiben, als die Preise moderat anzuheben, vermutet sie.



Die hohen Energiekosten machen der Gastronomie zu schaffen

Einen Teil der Preissteigerung trägt der Betrieb. Noch gibt es keine Einschränkungen beim Speisenangebot, doch auch über diese Option denkt sie bereits nach. Denn die gestiegenen Lebensmittelpreise sind das eine. Hinzu kommen die immens hohen Kosten für Heizöl und das Gas, mit dem gekocht wird. „Das ist es, was uns sehr trifft“, sagt Anna-Maria Sattlegger. Denn da gibt es wenig Einsparmöglichkeiten. „Wir können die Gäste nicht in einer kalten Stube sitzen lassen.“ Gespart wird trotzdem, wo es geht.

Die Wirtin versucht beim Einkaufen alles an einem Tag zu besorgen und nicht öfter ins Auto zu steigen als nötig, um Benzin zu sparen. Und sie ist bemüht, Einkäufe gut zu planen, um am Ende nicht die ganz hohen Preise zahlen zu müssen.



Ein Mittelmaß finden bei der Preisgestaltung in der Gastronomie

Anjuli und Simon Wankerl vom Landgasthof Böck in Gauting-Unterbrunn versuchen wie ihre Kollegen in Leutstetten bei der Preiskalkulation „ein Mittelmaß“ zu finden. Sie haben noch Ware der günstigeren Produktcharge bekommen und die Preise bislang noch nicht erhöht. Sie glauben jedoch, dass ihnen nichts anderes übrigbleibt, als nachzuziehen. Denn der Einkaufspreis beim Fleisch ist teilweise um 30 Prozent gestiegen, sagt Simon Wankerl. Die Preissteigerungen könne der Betrieb nicht alleine tragen, da er auch mit höheren Energiepreisen zurechtkommen muss. Das Heizöl ist jetzt doppelt so teuer wie noch im Januar, erklärt Anjuli Wankerl. „Selbst die Kosten für die Wäscherei sind wegen der gestiegenen Spritpreise teurer geworden“, damit haben die Wirtsleute nicht gerechnet. Trotzdem werden die Pommes Frites im Landgasthof nicht von der Speisekarte gestrichen, versichert Simon Wankerl. Andere Gasthäuser seien diesen Weg wegen des teuren Pflanzenöls bereits gegangen. Auch im Landgasthof Böck versucht man an verschiedenen Stellschrauben zu drehen und Kosten zu senken. So wurde das Personal beispielsweise auf Einsparmöglichkeiten hingewiesen und werden die mit Gas betriebenen Herde nun mit viel Bedacht genutzt. Die Lampen werden nach und nach gegen energiesparende Modelle ausgetauscht und der Kachelofen ist neuerdings auch häufiger in Betrieb. Ihren Vermieter haben die Wankerls bereits über die Situation in Kenntnis gesetzt. Er hat den Wirtsleuten schon während der Pandemie einen Nachlass gewährt und verlangt auch jetzt nicht die volle Pacht.



Sogar die Kosten für die Wäscherei sind teurer geworden

Eveline Ofner vom Wirtshaus im Tutzinger Hof in Starnberg bezeichnet die Lage als katastrophal. Obwohl sich die Preise bei manchen Lebensmitteln bereits verdoppelt haben, will sie noch etwas abwarten mit der Preiserhöhung bei den Speisen. „Wir reden jeden Tag darüber, aber ich sehe noch keinen Endpreis“, sagt sie, es fehlt die Grundlage für eine Kalkulation. Fisch sei teilweise „extrem teuer“ geworden – der Lachs um 60 bis 70 Prozent. Und zudem stehe eine längst fällige Gehaltserhöhung der von Corona stark in Mitleidenschaft gezogenen Mitarbeiter an, die sie auf jeden Fall halten möchte. Doch der monatliche Abschlag für das Gas ist von 1.000 auf 4.000 Euro gestiegen.



Fürs Bier müssen die Gäste bereits einen Aufschlag zahlen. Ob es künftig staatliche Unterstützung gibt für Gastronomiebetriebe wegen der enormen Preissteigerungen kann Eveline Ofner nicht sagen. Die Corona-Überbrückungshilfen gebe es noch, doch diese würden nicht die hohen Kosten für Lebensmittel und Energie berücksichtigen. Trotzdem ist die Gastwirtin optimistisch. Jetzt hat die Branche Corona überstanden, dann wird sie auch diese Krise bewältigen. Das ist zumindest ihre Hoffnung.



Die Gastronomie im Landkreis Starnberg beobachtet die steigenden Bezugspreise

Walter Hussar vom Hotel-Gasthof Schützenhaus in Gilching hat „die Getränkepreise schon minimal erhöht“ und auch beim Eis nachgebessert. Bevor er an die Speisen geht, will er die Lebensmittelpreise noch etwas beobachten, um zu einem späteren Zeitpunkt nicht noch einmal mehr verlangen zu müssen. Auch er nennt die gestiegenen Energiekosten als Hauptindikator dafür, dass er nun die Preise für die Gerichte anheben muss. Drei bis fünf Euro werden sie wohl teurer, überschlägt er, nicht mehr, schließlich sollen die Gäste weiterhin kommen. Trotzdem rechnet er damit, dass viele seiner Gäste wie er sparen müssen und dies vielleicht bei den Restaurantbesuchen tun. Auch in seinem Betrieb wird bereits Energie gespart, wo es der Gast nicht spürt. Die Heizung in den Hotelzimmern sei nicht davon betroffen, aber das Licht wird jetzt konsequenter abgeschaltet, wenn die Sonne scheint und die Heizung in der Privatwohnung öfter mal runtergedreht. Für den Fall, dass er sich die Ware für den Gastronomiebetrieb nicht mehr leisten kann oder nicht mehr bekommt, überlegt er, Zwangsurlaub zu machen. Denn das doppelte und dreifache zu zahlen, zu arbeiten und dabei nichts zu verdienen, das möchte er vermeiden.



Auch das Malz für das Bier ist teurer geworden

Martin Glaab, Pressesprecher des Klosters Andechs berichtet ebenfalls von hohen Bezugspreisen in der Brauerei in allen Kategorien – vom Glas über das Gas und Malz bis hin zu den Paletten. Auch in Andechs beobachtet man die Preise sehr genau, sagt er und ziehe alle Möglichkeiten, um Energie zu sparen. Durch die höheren Bezugspreise gebe es im Bräustüberl moderate Preisanpassungen.