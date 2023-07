Die Gemeinde Herrsching erhöht die Zweitwohnungssteuer

Herrsching – Deutlich mehr Steuern müssen Zweitwohnungsbesitzer für ihre Immobilien in Herrsching bezahlen. Der Gemeinderat beschloss bei der Sitzung am Montag eine Erhöhung von acht auf 20 Prozent.

„Beim Vergleich mit anderen Gemeinden war schnell klar, dass wir eine Anpassung machen müssen“, erklärte Bürgermeister Christian Schiller bei der Zusammenkunft. Im Landkreis Starnberg haben die Stadt Starnberg und die Gemeinden Berg und Feldafing die Steuer jüngst auf 20 Prozent angehoben. Laut Kämmerin Miryam Goodwin sei man bislang „Schlusslicht“ im Vergleich mit ähnlich strukturierten Gemeinden in Tourismusregionen. Uffing am Staffelsee verlange beispielsweise 20 Prozent, ebenfalls Prien am Chiemsee. Relativ niedrig sei der Satz noch in den Ammersee-Gemeinden Dießen mit 14 Prozent, Eching (zehn Prozent) und Utting (neun Prozent).



270 Personen sind von Steuererhöhung in Herrsching betroffen

270 Personen zahlen in diesem Jahr Zweitwohnungssteuer in Herrsching. 112 Einwohner sind mit Nebenwohnsitz in Herrsching gemeldet und haben ihren Hauptwohnsitz in München. Die Erhöhung auf über 18 Prozent, – so hoch ist aktuell die Zweitwohnungssteuer in München –, könne einen positiven Effekt haben, wenn einige Steuerpflichtige ihren Hauptwohnsitz nach Herrsching verlegen, so Goodwin. Denn dann könnte die Einkommensteuerbeteiligung steigen, die in der Regel höher ist als die Zweitwohnungssteuer. Wünschenswert sei auch, dass Wohnungen in Herrsching durch die höhere Besteuerung für den allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt werden.



Gesetzliche Regelungen stellen für Geringverdiener sicher, dass sie von der Zweitwohnungssteuer befreit werden, erklärte die Kämmerin.



Laut Beschluss (mit einer Gegenstimme) steigt die Zweitwohnungssteuer in Herrsching um zwölf Prozent auf 20 Prozent. Weil die Bescheide für dieses Jahr schon verschickt wurden, tritt die Regelung im nächsten Jahr in Kraft. Die Fraktionsvorsitzende der Bürgergemeinschaft Herrsching, Christiane Gruber, findet die Argumente für eine 20-Prozent-Lösung „durchschlagend“. Ihre Fraktion hatte ursprünglich eine 18-prozentige Erhöhung vorgeschlagen.