Die Gemeinde Herrsching fragt die Bürgerschaft nach Erfahrungen mit Hochwasser

Von: Petra Straub

Was kann Herrsching tun, um die Bürgerschaft vor Hochwasser zu schützen? Die Bewohner sollen an einem Starkregenmanagement mitwirken. © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Herrsching - Starkregen-Ereignisse können zu Überflutungen führen. Auch in der Gemeinde Herrsching waren in Vergangenheit Bürger und ihre Anwesen betroffen oder in Gefahr. Da Experten davon ausgehen, dass der Starkregen an Häufigkeit und Intensität zunimmt, baut die Kommune vor und fragt Bürgerinnen und Bürger nach ihren Erfahrungen.

Derzeit erstellt die Gemeinde Herrsching, mit Fördermitteln des Freistaates Bayern, ein Sturzflut-Risikomanagement. In diesem werden Gefahren aus Starkregen mittels Computer-Simulationen erkannt, betroffene Anwohner und Firmenbetriebe gewarnt und effektive Maßnahmen zum Schutz vor Starkregen erarbeitet. Dabei wird die Gemeinde Herrsching von dem auf Starkregen spezialisierte Fachbüro Spekter unterstützt.

Jetzt Schadensberichte und -bilder aus Herrsching online an die Kommune schicken

Schon jetzt bittet die Gemeinde Herrsching daher um die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. Von Starkregen und Überflutung betroffene Anwohner und Firmenbetriebe können ihre Erfahrungen zusammen mit Schadensbildern mittels eines Online-Systems übermitteln. Die gewonnenen Erfahrungswerte werden im Sturzflut-Risikomanagement einbezogen und im Lösungskonzept berücksichtigt. Hierzu stellt die Gemeinde Herrsching auf ihrer Internetseite www.herrsching.de den Starkregenmelder zur Verfügung.

Ist die Computersimulation fertig, wird das Sturzflut-Risikomanagement der Bürgerschaft vorgestellt

Die Eingabe ist einfach und selbsterklärend. Neben Angaben zu Ort, Zeit und Beschreibung können auch Schadensbilder übermittelt werden. Alternativ können über ein analoges Formblatt Meldungen abgeben werden. Dieses ist auf der Internet-Seite oder im Rathaus der Gemeinde Herrsching in Zimmer 317, Frau Faude, erhältlich.

Die Teilnahme und die Information der betroffenen Bürgerinnen und Bürger sind für die Ausarbeitung der Risikokarten und somit für die weitgehende Schadensvermeidung von großer Wichtigkeit. Nach Fertigstellung der Computersimulationen werden die Ergebnisse des Sturzflut-Risikomanagements den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. (kb)