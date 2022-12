Die Gemeinde Herrsching hat jetzt online mehr zu bieten

Von: Petra Straub

Geschäftsleiter Günther Pausewang (v.l.), das Projektteam Dominik Frommknecht und Katrin Engelhardt und Bürgermeister Christian Schiller präsentieren die neue Internet-Seite und App der Kommune. © Gemeinde Herrsching

Herrsching – „Es steckt viel Arbeit, Schweiß und Innovation drin!“ Stolz präsentiert Bürgermeister Christian Schiller mit den Hauptakteuren Katrin Engelhardt und Azubi Dominik Frommknecht im Rathaus den neuen Internet-Auftritt der Gemeinde. Er ist übersichtlich und nutzerfreundlich, erleichtert die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, ermöglicht Online-Behördengänge und bietet mehr Informationen.

Acht Monate intensive Arbeit stecken in der optimierten Plattform, deren Ausgestaltung fachlich vom Software-Anbieter hitcom begleitet wurde, erklärt Katrin Engelhardt von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Obwohl erst seit wenigen Tagen aktiv, laufe alles bereits „sehr gut“, berichtet sie bei der Vorstellung. Sieben Online-Terminvereinbarungen seien bereits in den ersten Stunden eingegangen. „Die App wird das Highlight“, das steht für Engelhardt bereits fest. Die Kommune sei eine der ersten im Landkreis Starnberg, die ihren Online-Service auch via Applikation auf dem Handy anbiete. Bürgerinnen und Bürger sollen sich auf diesem Weg nicht nur umfassend über alle Bereiche der Gemeinde informieren und Online-Dienste in Anspruch nehmen können. Sie sollen zudem über aktuelle Termine und später auch über Notlagen wie Hochwasser oder Stromausfall informiert werden.



Bürgerinnen und Bürger aus Herrsching können online Schäden melden

Personen, die Schäden bei der Gemeinde melden möchten, etwa wenn ein Mülleimer in den Seeanlagen vor Unrat überquillt oder eine Parkbank schadhaft ist, haben neuerdings via Website und App die Möglichkeit dazu. So kann rasch Abhilfe geschaffen werden. Kommunen in Deutschland sind laut Onlinezugangsgesetz bis Ende des Jahres verpflichtet, Interaktionen zwischen der Bürgerschaft und Unternehmen mit der Verwaltung schneller, effizienter und nutzerfreundlicher zu machen. Dieser Forderung kommt Herrsching mit dem neuen Internet-Auftritt nach, erklärt Engelhardt. Rund 50 Dienstleistungen würden aktuell angeboten, das Angebot soll in den Folgejahren permanent ergänzt werden. Auf der übersichtlichen Internetseite seien diese sowie viele neue Themen dank der neuen Navigationsstruktur leicht und schnell zu finden. Auch Sitzungstermine des Gemeinderats und entsprechende Niederschriften, der Flächennutzungsplan soll folgen.



Engelhardt kann sich vorstellen, dass durch die vielen Online-Informationen und möglichen Online-Aktionen – von der Anmeldung bei der Kommune bis zur Vermittlung an entsprechende Fachstellen – Personal in der Verwaltung entlastet werden kann. Auch, weil Vereine und Institutionen ihre Termine jetzt selbst einstellen können.



Filme und Bilder lockern die Präsentation der Herrsching-Website auf

Von der Startseite, auf der ein kleiner Film mit dem Schaufelrad-Motorschiff „Herrsching“ am Herrschinger Dampfersteg einen ersten Eindruck von der Ammersee-Gemeinde vermittelt, gelangt man direkt zum Online-Bürgerbüro. Dort sind Informationen, Anträge und Links zu allen Dienstleistungen zu finden sowie die neue Online-Terminvereinbarung, ob zur Beantragung von Dokumenten oder zum Beratungsgespräch zur örtlichen Kinderbetreuung.



Es gibt jetzt auch eine Herrsching-App

Die häufigsten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger – zu den Themen „Umzug“ über „Ausweis und Papiere“ bis hin zu Bauen, Gewerbe oder Soziales können gleich nach dem Öffnen der Homepage angeklickt und ausgewählt werden.



Schiller weist auf die neue Volltext-Suche hin, die in der bisherigen Version von Nutzern der Herrsching-Seite gelegentlich kritisiert worden sei. Mit der richtigen Software sei nun eine entsprechende Weiterleitung möglich.

Anregungen zur neuen Web-Site können der Kommune unter info@herrsching.de mitgeteilt werden.