Die Gemeinde Herrsching plant ein Energiekonzept

Von: Petra Straub

Herrsching - Auf Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion befasst sich das Herrschinger Ratsgremium in jüngster Sitzung mit dem großen Thema Energie. Wie im September beschlossen, soll in der Gemeinde ein Energiekonzept auf den Weg gebracht werden. Stadtplaner Gero Suhner gibt einen ersten Einblick in die Handlungsfelder.

So wenig Energie wie möglich zu verbrauchen und im Bedarfsfall möglichst regenerative Energie einzusetzen, lautet das Credo des Vertreters der Beratungsstelle „Energieeffizienz und Nachhaltigkeit“ bei der Bayerischen Architektenkammer. Umsetzen lässt sich diese Herangehensweise in vielen Bereiche – bei Gebäuden beispielsweise. Durch Dämmungen könne Heizenergie gespart werden. Neubauten riet er auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Denn mit 55 Prozent ist der Bausektor ein großer Abfallproduzent, so Suhner. Auf der Suche nach einem Energiekonzept und effizienter Energieerzeugung im Ort sei es wichtig, alle vorhandenen erneuerbaren Energiequellen festzustellen und zu vernetzen – Solarthermie, Biomasse, Fotovoltaik, Abwärme. Und die regionalen Besonderheiten zu nutzen.

Ein Energieberater könnte Unterstützung leisten

Einige Ratsmitglieder hatten sich von dem ausführlichen Expertenvortrag mehr erwartet und schon konkrete Handlungsempfehlungen gewünscht. „Wo kann man was machen? Wen müssen wir ansprechen“, das fragt Gemeinderatsmitglied Wolfgang Schneider (SPD) nach dem Vortrag. Gerd Mulert (Grüne) möchte, dass die vielen Ideen der Bürgerinnen und Bürger, der Verwaltung und der Ratsmitglieder gebündelt und zu einem schlüssigen Energiekonzept verarbeitet werden. Dabei Energieberater und Experten von KfW zu Rate zu ziehen, riet Suhner. Er kann sich auch vorstellen im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts in der Städtebauförderung Maßnahmen umzusetzen.