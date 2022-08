Die Gemeinde Tutzing betreibt weiterhin fairen Handel

Die Gemeinde Tutzing hat sich vorgenommen, auch in Zukunft die Kriterien des Vereins Fairtrade Deutschland zu erfüllen und beim Handel auf faire Bedingungen aller Partner zu achten. (Symbolbild) © Joerg Boethling/imago

Tutzing - Tutzing leistet weiterhin einen Beitrag für fairen Handel und darf sich auch in den kommenden zwei Jahren Fahrtrade-Gemeinde nennen. Zu dem Schluss kommt der Verein Fairtrade Deutschland bei einer Prüfung. Beim Wochenmarkt am 6. August gibt es fair gehandelte Getränke.

Die Gemeinde Tutzing erhielt vor zwei Jahren erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel, für die sie nachweislich entsprechende Kriterien erfüllen musste. Im Büro der Bürgermeisterin sowie bei Besprechungen und Sitzungen des Rats beziehungsweise der Ausschüsse wird fairer Kaffee ausgeschenkt und ein weiteres Produkt aus fairem Handel angeboten, die Unterstützung des fairen Handels ist in einem Ratsbeschluss festgehalten. Eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden mindestens zwei Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort.

Tutzing erfüllt alle Kriterien für eine Fairtrade-Gemeinde

Der Titel wird jeweils für die Dauer von zwei Jahren durch den Verein Fairtrade Deutschland verliehen. Anfang Juni 2022 wurde die Titelerneuerung durch die Gemeinde Tutzing in enger Zusammenarbeit mit der Steuerungsgruppe beantragt. Nach intensiver Prüfung des Antrags wurde festgestellt, dass Tutzing weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns Kampagne erfüllt und somit für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Town tragen darf. Tutzing ist eine von fast 800 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns umfasst über 2.000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern, darunter Großbritannien, Schweden, Brasilien und der Libanon.

Große Freude über die Auszeichnung

Die Freude bei der Gemeinde Tutzing und der Steuerungsgruppe über die Bestätigung der Auszeichnung ist sehr groß. Dank der vielen engagierten Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft konnte in den vergangenen zwei Jahren der faire Handel weiter nachhaltig verankert werden. Auch in Zukunft wird sich die Gemeinde Tutzing weiter für den fairen Handel einsetzen und würde es sehr begrüßen, wenn noch weitere Tutzinger Einzelhandelsgeschäfte, Cafés, Restaurants oder Vereine faire Produkte anbieten und verwenden.



Fair gehandelte Getränke beim Wochenmarkt am 6. August in Tutzing

Zu diesem besonderen Anlass werden am Samstag, 6. August, 9.30 bis 12 Uhr an einem Stand auf dem Tutzinger Wochenmarkt faire Erfrischungsgetränke durch ein Team aus Mitgliedern der Steuerungsgruppe, des Weltladens und des Rathauses zum Probieren angeboten. Gleichzeitig können sich alle Interessierten über den fairen Handel informieren. Zudem werden fair gehandelte Produkte zum Kauf angeboten. (kb)