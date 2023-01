Drei Standorte für Container-Standorte in Tutzing geprüft

Die Gemeinde Tutzing sucht einen Standort für Wohncontainer

Von: Petra Straub

Teilen

Der Bauausschuss der Gemeinde Tutzing kann sich Wohncontainer für Geflüchtete am alten Minigolfplatz in der Seestraße vorstellen. © Petra Straub

Tutzing – Im Landkreis Starnberg werden dringend Unterkünfte für Geflüchtete benötigt. Dabei ist auch die Gemeinde Tutzing gefragt. Sie sucht nach einem Areal, auf dem Container-Unterkünfte aufgestellt werden können. Vergangene Woche hat sich der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der Gemeinde Tutzing darauf geeinigt, dem Landratsamt und de Gemeinderat dafür ein Grundstück am alten Minigolfplatz in der Ecke Seestraße/Georg-Roth-Weg vorzuschlagen. Dort könnten in zweistöckigen Containern Unterkünfte für insgesamt 108 Geflüchtete entstehen, so Bürgermeisterin Marlene Greinwald. Heute berät der Gemeinderat.

Heute Abend wird der Vorschlag bei der Gemeinderatssitzung diskutiert. Sind Ratsmitglieder und Landratsamt einverstanden, könnte die Anlage im Frühjahr aufgebaut werden, vermutet die Bürgermeisterin. Wann und woher die Geflüchteten kommen, die dort beherbergt werden sollen, kann sie derzeit aber noch nicht sagen.

Tutzing will Geflüchtete nicht in Turnhallen unterbringen

Tutzing ist eine von wenigen Gemeinden im Landkreis, die noch keine Container für Geflüchtete aufgestellt oder Turnhallen für deren Unterbringung zur Verfügung gestellt hat, so Greinwald. Es habe zwar Zelte gegeben in den Anfangsjahren der Flüchtlingswelle ab 2015 auf dem alten Volksfestplatz. Diese seien jedoch später wieder abgebaut worden. Geflüchtete sind in Tutzing bislang im Beringer Heim und in privaten vom Landkreis angemieteten Wohnungen untergebracht.



„Der Bedarf steigt gerade.“ Durch die Brennpunkte in der Ukraine, im arabischen und afrikanischen Raum erwarte der Landkreis weitere Flüchtlinge, die beherbergt werden müssen. Bei der Suche nach Unterkunftsmöglichkeiten sieht Tutzing jedoch von Sporteinrichtungen ab.



Drei Standorte für Container-Standorte in Tutzing geprüft

„Wir wollen nicht, dass Turnhallen belegt werden“, sagt Greinwald. Denn die Vereine seien in den vergangenen Jahren durch die Situation mit der Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Trotzdem sieht sich die Gemeinde in der Pflicht, den Landkreis zu unterstützen. Im Ausschuss sei en vergangene Woche drei Standorte für Unterkünfte diskutiert worden. Neben dem Areal am alten Minigolfplatz, den man dem Landkreis am Ende auch meldete, seien die Flächen oberhalb des Würmsee-Stadions und oberhalb von Waldorfschule und BRK in der Traubinger Straße besprochen worden, wo vor Jahren schon einmal Flüchtlingsquartiere angesiedelt waren.



In Tutzing soll in der Seestraße Wohnraum für 108 Geflüchtete entstehen

Der Platz am ehemaligen Minigolfplatz sei leicht zu erschließen und von dort aus könnten die Geflüchteten öffentliche Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten gut erreichen, so Greinwald. Trotzdem sei auch die Belegung dort „eine große Herausforderung“ für die Gemeinde und den Helferkreis, dem die Bürgermeisterin selbst angehört. „Er wird sich neu formieren und verjüngen müssen“, so Greinwalds Einschätzung.



In den Containern, in denen sich voraussichtlich immer sechs Personen einen Wohnbereich mit drei Schlafzimmern, Küche und Gemeinschaftsraum teilen, sollen auch Räume für Deutschunterricht, für Treffen mit den Hilfskräften und für die Security eingerichtet werden.