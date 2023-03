Die Grüngutsammelstelle in Gilching wird vorübergehend verlegt

Die neue Verkehrsführung für die Grüngutsammelstelle und den Wertstoffhof in Gilching. © Awista Starnberg

Gilching - Das Kommunalunternehmen Awista Starnberg informiert darüber, dass die Grüngutsammelstelle in Gilching aufgrund von Arbeiten zur Errichtung von Fernwärmeleitungen der Gemeindewerke Gilching vorübergehend verlegt wird.

Die Baumaßnahmen dauern von März bis voraussichtlich Ende Juli 2023. Deshalb wird die Grüngutsammelstelle vorübergehend auf den Volksfestplatz verlegt. Anschließend kann die Einrichtung in der Herbststraße wieder angefahren werden.

Es gibt eine vorübergehende Lösung zur Grüngutentsorgung in Gilching

Um den Gilchinger Bürgerinnen und Bürgern während dieser Zeit die Entsorgung von Grüngut und Gartenabfällen anbieten zu können, hat das Kommunalunternehmen gemeinsam mit der Gemeinde Gilching an einer vorübergehenden Lösung gearbeitet.



Die Grüngutsammelstelle wird temporär an den Volksfestplatz in der Rudolf-Diesel-Straße, neben den Wertstoffhof Gilching, verlegt. Während der Dauer der Verlegung werden die Öffnungszeiten der Grüngutsammelstelle an die des Wertstoffhofes angeglichen. In der Zeit von 1. April bis einschließlich 29. Juli öffnet die Grüngutsammelstelle wie folgt: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr, Mittwoch von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr und Samstag von 8.30 bis 13 Uhr.

Eine ebenerdige Abladung ist am Übergangsstandort nicht möglich. Awista bittet bei der Anlieferung Säcke beziehungsweise Gartenabfallsäcke zu verwenden. (kb)