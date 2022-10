Die Kita-App

Teilen

Mit der neuen Kita-App: (v.l.) Bürgermeister Christian Schiller, Claudia Gerweck vom Kindergarten Johannes A. Wunder, Elternbeirätin Katharina Luger, Elli Regenauer vom Kindergarten Johannes A. Wunder, Katja Storck, Mitarbeiterin im Kinderhaus St. Johannes), Sabine Lübbers aus dem Rathaus und Tanja Aumann-Kuttruff aus dem St. Johannes Kinderhaus Breitbrunn. © Gemeinde Herrsching

Herrsching – Der Gemeindekindergarten Johannes A. Wunder und das Kinderhaus St. Johannes in Breitbrunn sagen „Adé“ zur Zettelwirtschaft. Mit der Einführung einer Elterninformations-App zur unmittelbaren und digitalen Kommunikation zwischen Einrichtung und Eltern gehen die beiden Kitas seit Beginn des neuen Kitajahres im September einen gänzlich neuen Weg.

Die Kommunikation zwischen Eltern und Einrichtung wird mit Hilfe von Laptops und Tablets in beide Richtungen erleichtert. Die Eltern laden sich die KiKom-App auf ihr Smartphone herunter und können nach einmaliger Eingabe des individuellen Registrierungscodes unkompliziert mit der Einrichtung kommunizieren.



Auf diese Weise können Eltern beispielsweise eine Krankmeldung übermitteln oder der Einrichtung melden, dass das Kind an diesem Tag von den Großeltern abgeholt wird. Die Nachricht erscheint dann direkt bei der jeweiligen Kitagruppe. „Das ist eine super Erleichterung für mich als Mama, wenn ich das Kind mit dem Handy in der Früh unkompliziert krank melden kann“ freut sich Katharina Luger. Frau Aumann-Kuttruff, Leiterin des St. Johannes Kinderhaus Breitbrunn, hat festgestellt: „Unsere Pädagogik gewinnt noch mehr an Qualität, weil das Telefon in den Gruppen nicht mehr so oft klingelt und wir können uns ungestörter um die ankommenden und anwesenden Kinder kümmern.“



Andersherum kann das Kita-Personal über die App Termine, Informationen über Elternabende, Schließtage oder sonstige wichtige Informationen an die Erziehungsberechtigten weitergeben und die Teilnahme an Veranstaltungen abfragen. Diese Nachrichten landen dann per Push-Nachricht auf dem Smartphone der registrierten Eltern.



Im Gemeindekindergarten Johannes A. Wunder wird man aufgrund des Einzugs der Tablets in die Gruppen künftig auch die Kinder an den verantwortungsvollen Umgang mit den modernen Medien heranführen erläutert die Stellvertretende Leitung, Elli Regenauer.



„Wir ersparen uns viele E-Mails, Telefonate und vor allem Papier“, sagt Sabine Lübbers, die die Ansprechpartnerin für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Herrsching ist und die Einführung der App begleitet hat, „pro Blatt Papier sparen wir durchschnittlich 15g Holz, 260ml Wasser, 0,05kWh Strom und 5g CO2 ein.



Eine durchwegs lohnende Anschaffung findet 1. Bürgermeister Christian Schiller.