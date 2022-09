Die Kolpingfamilie Gilching ruft erneut zu Handy-Spenden auf

Das alte Handy ist wertvoll

Gilching – Nicht mehr gebrauchte Handys spenden und Gutes tun. Das Kolpingwerk Deutschland unterstützt als Kooperationspartner die Handyspendenaktion von Missio Aachen und Missio München und ruft zum Mitmachen auf. „Mit den Erlösen können wir die Situation der Menschen im Kongo verbessern und einen Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen leisten“, schreibt dazu der Vorsitzende der Gilchinger Kolpingsfamilie, Jürgen Schulz.



In Handys beziehungsweise. Smartphones sind wertvolle Erze und Metalle verbaut; Rohstoffe, die oft unter menschenunwürdigen Bedingungen im Kongo abgebaut werden. Die Menschen, die diese Stoffe aus dem Boden holen, sind oft schlimmster Gewalt ausgesetzt. Viele Menschen sind deshalb auf der Flucht oder versuchen zu fliehen.



Die gespendeten Handys werden recycelt, um die wertvollen Rohstoffe zu gewinnen. Ein Anteil des Erlöses geht zu gleichen Teilen an Missio und das Kolpingwerk Deutschland. Das Kolpingwerk Deutschland unterstützt mit seinem Anteil die Bewusstseinsbildung für die Bekämpfung von Fluchtursachen; Missio finanziert mit seinem Anteil Hilfsprojekte im Kongo.



Mehrere Annahmestellen in Gilching

Die Firma Schumacher von Pidoll GbR in Köln ist der rechtliche Träger und Betreiber des Handy-Rücknahmesystems Mobile-Box. Sie führt die Handysammlung durch, bereitet geeignete Geräte für den Wiederverkauf auf und sorgt für das fachgerechte Recycling der Rohstoffe. Die Kolpingsfamilie Gilching beteiligt sich an der Handyspendenaktion und wird dazu mehrere Annahmestellen in Gilching einrichten.



Viele Gilchingerinnen und Gilchinger haben ein oder gar mehrere Handys zuhause, die nicht mehr benutzt werden. In Deutschland gibt es nach wie vor schätzungsweise über 100 Millionen nicht mehr gebrauchte Handys. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diese Handys zu spenden und damit etwas Gutes zu tun.



Abgabe vom 19. September bis 1. Oktober

In Gilching können solche, nicht mehr gebrauchte, auch defekte Handys vom 19. September bis 1. Oktober in folgenden Sammelstellen abgegeben werden: Infocenter der Gemeinde Gilching, Rathausplatz 1; Aktivpark Gilching GmbH, Carl-Benz-Straße 5; Apotheken Dr. Hartmann St. Vitus Apotheke, Römerstraße 32; VitaPlus-Apotheke, Pollinger Straße 21; Edeka-Markt, Am Bahnhof 4; Shell-Tankstelle, Am Römerstein 16 und Hobbyland Baumarkt, Starnberger Weg 62. „Wir freuen uns über viele gespendete Geräte und danken allen Spendern wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Sammelstellen für Ihre tatkräftige Unterstützung“, so Jürgen Schulz, der Vorsitzende der Kolpingsfamilie. (kb)