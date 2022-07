Die Kräuterpädagogin aus Gilching

Die Kräuterpädagogin Daniela Schmidt (r.) bietet regelmäßige Kräuterführungen an. © Nilda Frangos

Gilching – Wer kennt noch den Unterschied zwischen nahrhaftem Bärlauch und dem giftigen Maiglöckchen? Wer weiß, dass Brennnesseln das Liebesleben bereichern und Spitzwegerich Mückenstichen den Garaus macht? Antworten und mehr gibt Kräuterpädagogin Daniela Schmidt aus Gilching. Seit zwei Jahren bietet die 52-Jährige regelmäßig Kräuterführungen durch die heimische Flora an und inspiriert dabei mit zahlreichen Tipps zum Kräutersammeln und Selbermachen.

Altes Kräuterwissen ist über Jahrzehnte der Chemiekeule aus der Apotheke gewichen – umso aktueller die Sehnsucht vieler Zivilisationsgeplagter nach Rückverbindung zu Mutter Natur. Wenn Schmidt ihre Teilnehmer durch Wald und Flur führt, möchte sie vor allem eines vermitteln: Freude am pflanzlichen Reichtum. „Das sind kostenlose Gaben der Natur. Man muss sich nicht professionell damit beschäftigen, braucht kein jahrelanges Studium, um mit ein bisschen Übung dann selber zum Sammeln loszugehen“, sagt die dreifache Mutter. Als gelernte Heilpraktikerin gibt Schmidt ihrer Kräutertruppe auch Anleitung zur Kräuterküche mit auf den Weg: „Die Leute wollen damit praktisch arbeiten, wollen wissen, was kann man essen, was kann man damit machen.“ Dem Gärtner lediglich ein lästiges Unkraut ist Giersch mit seinem Extra an Vitamin C und Eisen ein wunderbarer Frühjahrsbooster. Das bekömmliche Gänseblümchen eignet sich hervorragend zur originellen Kuchendekoration und aus Johanniskraut kann ein jeder mit ein wenig Öl unkompliziert sein eigenes Heilmittel herstellen, erklärt Schmidt.



Die Liebe zur Natur wurde der geborenen Gilchingerin förmlich in die Wiege gelegt. Schon als Mädchen träumte sie von ihrem eigenen Garten und bestellte ein eigenes kleines Blumenbeet im Garten der Mutter. Ihr Traum vom eigenen Kräuterparadies ist wahrgeworden. Nach ihren Führungen lädt Schmidt die Runde gerne zum Holunderpunsch auf ihre Gilchinger Terrasse und vermittelt allerlei Rezepte und Rezepturen aus dem eigenen Garten.



Ihre Führungen passt die Kräuterpädagogin der Saison an. „Die Pflanzenwelt verändert sich ständig. Man kann sich jedes Mal etwas anderes anschauen.“ Favorisiertes Exkursionsgebiet ist der Gilchinger Steinberg: „Weil das ein Feuchtgebiet ist, ein kleines Biotop mit vielen interessanten Pflanzen.“



Zu ihrer nächsten Kräuterführung unter dem Motto „Heilmittel der Sonne“ sprengt die Gilchingerin erstmals die Landkreisgrenzen und führt ihre Teilnehmer zum Germannsberg bei Alling. Dort wächst das Mädesüß, ein altes Schmerzmittel und Namensgeber für das heutige Aspirin. „Schon die Kelten haben das benutzt. Der alte botanische Name ist Spirea, der Wirkstoff Salizylsäure.“ Im Aspirin wurde dieser Wirkstoff chemisch nachgebaut und ist heute frei verkäuflich.



Sommerblüher wie Königskerze und Johanniskraut brauchen karges Ödland, um zu gedeihen und finden angesichts überdüngter Flächen oft nur noch an Wegrändern eine Bleibe. „Überall sind Felder, da können sich nur Pflanzen ansiedeln, die diesen Stickstoffreichtum aushalten, wie Brennnessel oder Löwenzahn“, bedauert die Kräuterfachfrau.



Am Samstag, 23.07. um 10 Uhr startet Schmidt ihre nächste Kräuterwanderung am Swingolf Angerhof 1 bei Alling/Germannsberg. Neugierige und Interessierte können sich vorab unter den Telefonnummern 0151/75012296 oder 08105/379573 anmelden.

Nilda Frangos