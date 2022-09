Die Künstlerin Devado aus Gilching singt in München

Teilen

Die Künstlerin Devado aus Gilching tritt am 7. Oktober in München auf. © Devado

Gilching/München – Die Gilchinger Künstlerin „Devado“, die in München geboren ist, wird am Freitag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr im Aloft Hotel München ein ganz besonderes Konzert geben. Die talentierte Sängerin, eine One-Man-Show, die mit ihrer prägnanten Stimme und einem uniquen Sound für frischen mit RnB angehauchten Pop steht.

Ihr Körper ist zugleich ihr Instrument: „Just vocals und body percussion“! Die so generierten Sounds wandelt „Devado“ kreativ in Instrumente um, die sie für die Produktionen ihrer selbstgeschriebenen Songs verwendet.

Devado produziert ihre Songs selbst und kreiert Musikvideos

Bereits mit acht Jahren fing sie an Songs zu schreiben. Im Teenie-Alter entstanden dann in Ihrem Schlafzimmer die ersten Demos. Über die Jahre hat sie mit dem ein oder anderen Produzenten nach ihrem Sound gesucht – aber nicht gefunden. Doch aufgeben ist nicht ihr Ding. Also nahm sie das Heft selbst in die Hand und studierte an einer Londoner Musical School online Musikproduktion. Seitdem produziert das „DIY Multitalent“ ihre Songs mit Erfolg selbst und kreiert ihre Musikvideos gleich mit dazu. Mit der ersten Produktion a la „just vocals und body percussion“ wurden unter anderem Mercedes AMG als auch lokale Radiosender auf den Song „Never gonna fit in“ aufmerksam. Schritt für Schritt hinterlässt die Halbamerikanerin mit Ihrer Musik in einer Männer dominierten Musikszene ihre markanten Spuren! (kb)