Die Landtagsabgeordente Kerstin Schreyer besucht den Würmtaltisch in Gräfelfing

Von: Oliver Puls

Ließ sich bei einem Rundgang von Dr. Jutta Reichert (l.) die Lebensmittelausgabe des Würmtaltischs erklären: Die Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer. © po

Gräfelfing – Der Würmtaltisch in Gräfelfing gibt jeden Mittwoch Lebensmittel an bedürftige Menschen ab, die auf derartige Unterstützungen angewiesen sind. Die CSU-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Landesentwicklung informierte sich bei einem Rundgang über das System der Verteilung, den Personenkreis der Bedürftigen und über die Organisation des Würmtaltischs.

„Wir können dankbar sind, dass es so viele Ehrenamtliche gibt, die bei diesen Aufgaben mithelfen“, betonte Kerstin Schreyer, die sich bei ihrem Besuch am vergangenen Mittwoch beeindruckt zeigte, was das rund 50-köpfige Team um Dr. Jutta Reichert und ihren Vorstandskollegen jede Woche auf die Beine stellen. Seit 2006 gibt es den Würmtaltisch, der von mehr als 25 Würmtaler Einzelhandelsgeschäften, Bäckereien, Drogerien, Feinost- und Obstläden sowie größerer Handesketten mit Waren unterstützt wird. „Vor allem Fahrerinnen und Fahrer suchen wir dringend“, schilderte Jutta Reichert, die beim Würmtaltisch auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Und wir suchen ein paar kräftige Arme für die schweren Säcke mit Kartoffeln.“



Aktuell werden über 520 Personen versorgt, allein die aus der Ukraine Geflüchteten machen mit 280 Erwachsenen und Kindern die größte Gruppe aus. Sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt, jede Gruppe kann den Tisch nur alle drei Wochen besuchen. 13 verschiedene Nationalitäten treffen sich jeden Mittwoch auf dem Gelände des TSV Gräfelfing, der den Würmtaltisch beherbergt. Die zweitgrößte Gruppe kommt aus Afghanistan, gefolgt von den afrikanischen Staaten. Die 31 Einheimischen sind meist Rentnerinnen und Rentner, die von ihren Einkünften nicht leben können. Übrigens: Damit es stets fair zugeht gibt einheitliche Stoffbeutel für Erwachsene und Kinder mit einem QR-Code, der Auskunft über Familienstand und den letzten Besuch, aber auch über den Impfstatus gibt. (www.wuermtaltisch.de).