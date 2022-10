Die Lehrkräfte im Landkreis Starnberg wählen einen neuen Vorstand und fordern bessere Arbeitsbedingungen

Teilen

Der BLLV-Kreisverband Starnberg hat gewählt. Unser Foto zeigt den Kreisvorstand mit der Kreisvorsitzenden Katharina Baur (vorne, Mitte), der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Nicole Bannert (vorne, rechts) und Geschäftsführer Hans-Peter Etter (hinten, vierter von rechts). © Hoffelner

Landkreis/Seefeld - Bei der Kreisversammlung in Seefeld wählen die Mitglieder des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) Starnberg ihre Führung und ein neues großes Vorstandsteam. Der BLLV Starnberg zählt mit knapp 600 Mitgliedern zu den größten Verbänden im Landkreis Starnberg. Die Vorsitzende Katharina Baur fordert bessere Arbeitsbedingungen.

„Wir setzen uns für unsere SchülerInnen ein. Für sie haben wir den Beruf ergriffen und für sie möchten wir eine gute Bildung gestalten. Dafür brauchen wir bessere Arbeitsbedingungen an Schulen, was in diesen besonderen Zeiten eine Herausforderung ist. Doch trotz aller Hürden und zunehmender Belastung steht für uns fest: der Einsatz lohnt sich, für unsere Kolleginnen und Kollegen, für unsere Mitglieder, für uns und nicht zuletzt für die uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler. Unser Beruf ist ein sehr verantwortungsvoller und gesellschaftlich relevanter Beruf: Wir gestalten die Zukunft!“

Lehrkräfte im Landkreis Starnberg fordern bessere Arbeitsbedingungen

Mit diesen Worten tritt Katharina Baur erneut das Amt der Kreisvorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) im Landkreis Starnberg an. Damit ist sie für weitere vier Jahre Ansprechpartnerin für 577 LehrerInnen und Verwaltungsangestellten an Grund-, Mittel, Förder-, Real-, Privatschulen und Gymnasien im Landkreis Starnberg. Gemeinsam mit Nicole Bannert (stellvertretende Vorsitzende) und Hans-Peter Etter (Geschäftsführer) leitet sie mit einer gut vernetzten Vorstandschaft die Geschicke im Ortsverband. Der Kreisverband Starnberg steht seinen Mitgliedern bei schulrechtlichen und schulpolitischen Fragen zur Seite, unterstützt schulpolitische Kampagnen, bietet Fortbildungsveranstaltungen sowie Fachvorträge und Freizeitveranstaltungen für seine Mitglieder an.

BLLV unterstützt in rechtlichen Angelegenheiten

Hans-Peter Etter, der Geschäftsführer des Kreisverbands und ehemaliger Leiter der Rechtabteilung des BLLV betont, wie wichtig und nützlich der BLLV auch in rechtlichen Angelegenheiten ist: „Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher sind in ihrem Arbeitsalltag exponiert wie nur wenige andere Berufsgruppen in unserer Gesellschaft. Qualifizierte Beratung bei Fragen zu Rechten, Pflichten und dienstlichen Vorschriften können hier Verhaltenssicherheit und damit Entlastung im Berufsalltag schaffen. In Konfliktsituationen leistet der BLLV juristischer Beistand die notwendige Unterstützung. Um unseren Mitgliedern beides bieten zu können, hat der BLLV mit mehreren hauptamtlichen JuristInnen eine - im Vergleich mit anderen bayerischen Lehrerverbänden - umfangreiche Rechtsabteilung. Eine wertgeschätzte und vielangenommene Leistung unserer Mitglieder.“

Pädagogen fordern Mitspracherecht beim Thema Schule und Bildung

Der BLLV mit Simone Fleischmann an ihrer Spitze, bezieht Position in Fragen der Bildungs- und Lehrerpolitik gegenüber dem Bayerischen Landtag, dem Ministerpräsidenten, den einzelnen Ministerien und anderen Institutionen. Der BLLV ist die Stimme der Pädagogen in Bayern. Nur sie kennen die pädagogische Realität. Deshalb müssen sie gehört werden, wenn über Schule und Bildung diskutiert wird. (kb)