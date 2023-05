Die Nachbarschaftshilfe Weßling lädt zur Jubiläumsfeier ein

Weißwurst-Frühschoppen, Kaffee und Kuchen sowie Livemusik und eine Versteigerung locken zur Jubiläumsveranstaltung der Nachbarschaftshilfe nach Weßling. (Symbolfoto) © CHROMORANGE / IMAGO

Weßling - Seit 50 Jahren setzt sich die Nachbarschaftshilfe Weßling Oberpfaffenhofen Hochstadt für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger ein. Das Jubiläum wird am Wochenende am Seehäusl gebührend gefeiert.

Vor 50 Jahren wurde der Verein gegründet, um nach dem Motto „Jeder für Jeden“ gegenseitige Hilfe im Ort zu organisieren. Das ist dem Verein gelungen. Deshalb wird das Jubiläum am kommenden Wochenende gebührend gefeiert werden.

Festwochenende in Weßling am 20. und 21. Mai

Am Samstag/Sonntag, 20./21. Mai, findet das große Festwochenende beim Seehäusl in Weßling, Am Seefeld 1, statt, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Begonnen wird am Samstag um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, um 16 Uhr folgt ein offizieller Festakt, ab 18 Uhr gibt es Abendessen und eine halbe Stunde später Livemusik von Claus Angerbauer. Eine Versteigerung sorgt um 20 Uhr für Spannung. Danach spielen die Dusty Brothers, an der Bar können bis 22 Uhr Cocktails genossen werden.



Weißwurst-Frühschoppen und spannende Versteigerung

Am Sonntag startet das Fest um 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen mit der Weßlinger Blasmusik, anschließend werden die Jubiläumsgäste begrüßt und ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen gereicht. Ende ist gegen 16 Uhr.



Der Verein entwickelte sich zur Stütze in vielen sozialen und nachbarschaftlichen Belangen in der Gemeinde wie der Tagespflege, Betreuung von Geflüchteten, Kinderbetreuung, beim Ferienprogramm, in Kultur und Musik, bei Wanderungen, der Alltagsbegleitung, bei gemeinsamen Essen und Feiern, er organisiert Vorträge sowie im Bereich Nachhaltigkeit das Repair-Café, den Straßenflohmarkt, Radl-Tag und vieles anderes mehr. Diese Angebote werden seit Beginn ehrenamtlich von Hunderten engagierten Weßlingerinnen und Weßlingern geleistet. (kb)