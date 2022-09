Die neue Kreisbäuerin aus Andechs ist erst 25 Jahre alt

Von: Petra Straub

Beatrice Scheitz aus Ering-Andechs ist die neue Kreisbäuerin. Ihren Lebensunterhalt verdient sie sich jedoch nicht auf dem elterlichen Hof mit Ziegen und Mastschweinen. © Straub

Erling/Landkreis – Sie ist jung, neugierig und hat im Familienbetrieb und als Milchkönigin schon viele Erfahrungen gesammelt. Kürzlich wurde die 25-Jährige Beatrice Scheitz aus Erling zur Kreisbäuerin gewählt. Welche Qualifikation sie mitbringt und was sie sich vorgenommen hat.

Aktuell ist sie gar nicht so sehr eingespannt im elterlichen Biobetrieb mit 300 Ziegen, 180 Mastschweinen und 70 Hektar Grünland. Wenn ihren Brotberuf übt sie in einem anderen Betrieb aus als Industriekauffrau in einem Unternehmen in Etterschlag, das Bauteile für Land- und Baumaschinen fertigt. Doch ihr Wissen über die Landwirtschaft und insbesondere über die Milch ist ausgeprägt. Schließlich wuchs Beatrice Scheitz in einer Landwirtschaft auf und hat zudem vier Jahre lang in der familieneigenen Biomolkerei gearbeitet. Auch als Milchkönigin hat sie viel über das landwirtschaftliche Erzeugnis dazugelernt, schildert sie.



Wenn die 25-Jährige aus der Arbeit kommt, sieht sie als erstes nach den beiden im Ort aufgestellten Lebensmittel-Automaten und befüllt diese mit Butter, Sahne, Milch und Eier aus dem Familienbetrieb. Wenn Not am Mann ist, unterstützt sie ihre Mutter Evi und den Bruder Georg auch beim Melken oder im Hofladen, während ihr Vater Georg, als Vollzeitbürgermeister die Geschicke der Kommune Andechs lenkt.



Beatrice Scheitz: „Ich käse selbst sehr gerne“

Die gelernte Industriekauffrau hat nach der Ausbildung den Wirtschaftsfachwirt draufgesattelt und in der Molkerei mitgearbeitet, bevor sie in den Industriebetrieb in Weßling-Etterschlag gewechselt ist. Die Hauswirtschaftsschule hat sie in ihrer Freizeit neben dem 35-Stunden-Job durchlaufen und im Juli abgeschlossen.



Den heimischen Betrieb empfand sie nie als Last, sondern immer als Bereicherung. „Dass man raus kann und mit dem Vieh aufwächst, das prägt“, sagt sie. Schon früher hat sie gerne Freundinnen auf den Hof mitgenommen und der Mutter beim Füttern der Ziegenkitze geholfen. Auch heute noch ist das Thema Milch in der Familie immer präsent. „In unserer Familie wird viel über Milch geredet“, sagt Beatrice Scheitz, die gerne mit dem Erzeugnis experimentiert. „Ich käse selbst sehr gern“, sagt sie. 2019 hat sie im Allgäu in einer Käserei bei der Herstellung von Bergkäse mitgearbeitet. 2020 war sie auf einer Alm in Galtür, um ihre Kenntnisse in der Käseherstellung zu erweitern.

„Langweilig darf‘s mir nicht werden“

„Langweilig darf‘s mir nicht werden“, sagt die quirlige Andechserin über sich selbst. Weil sie die Landwirtschaft als Bereicherung für Mensch und Natur sieht, freut sie sich nun schon auf die Arbeit im neuen Amt der Kreisbäuerin. Wenige Tage vor der Wahl ist sie gefragt worden, ob sie als Kreisbäuerin kandidieren möchte, schmunzelt die 25-Jährige. Sie habe nicht geplant, die Nachfolgerin von Anita Painhofer zu werden. Doch Gespräche mit der ehemaligen Kreisvorstandschaft hätten ergeben, dass sie aufgrund ihrer Erfahrungen und Affinität im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gut für den Posten geeignet sei. „Wenn man über eine Sache redet, die einem liegt, bringt man das anders rüber“, sagt sie. Mit Stellvertreterin Annette Drexl als erfahrenes Vorstandsmitglied an ihrer Seite, freut sie sich auf die anstehenden Herausforderungen. Man sei sich im Gremium einig gewesen, dass „die Jungen nach vorne kommen müssen“. Entstanden sei ein siebenköpfiges Team aus bewährten und neuen Vorstandsmitgliedern.



Kinder sollen Erzeugnisse aus der Region kennenlernen

Um den Stellenwert der Landwirtschaft zu verbessern, will sie künftig vor allem dafür Sorge tragen, dass Kinder schon sehr früh über den Nutzen der Landwirtschaft aufgeklärt werden. Etwa darüber, dass Bauern wertvolle Lebensmittel erzeugen und Land und Kultur gestalten und prägen. Sie will die Frage „Was kommt aus der Region?“ beantworten und Kindern erklären, was man mit den Erzeugnissen aus der Region machen kann. Diese Aktionen gab es lang nicht mehr, sagt Scheitz. Und es mache einfach Sinn, wenn Kinder am Hof beispielsweise Butter im Schüttelglas herstellen. „Da schmeckt das Butterbrot einfach anders“, weiß sie aus Erfahrung.



Beatrice Scheitz will Landfrauen aus dem Landkreis einbeziehen

Bei der Umsetzung ihrer Idee möchte sie das Potenzial in der Region nutzen und zusammen mit den rund 400 Betrieben und den Landfrauen auf den Höfen in die Schulen gehen oder Besuche von Schülerinnen und Schülern auf den Höfen organisieren und dort die Besonderheiten der Betriebe zeigen. Wenn es die Zeit erlaubt, will sie das gelegentlich auch selbst übernehmen. Schließlich ist sie mit Besuchen an Bildungsstätten bereits aus ihrer Amtszeit als Milchkönigin vertraut. Damit die Landfrauen auch in Zukunft – und nach der Corona-Zeit – gut vernetzt sind, soll es künftig wieder regelmäßige Landfrauen-Treffen geben, den jährlichen Landfrauentag und die Weihnachtsfeier. Was sonst noch geplant ist in der Kreisvorstandschaft der Landfrauen? „Es kommt gerade erst alles ins Rollen“, sagt die Andechserin.