Die neue Starnberger Kunstpreisträgerin Jeanne Dees zieht ins Paul-Thiem-Atelier ein

Teilen

Die neue Kunstpreisträgerin Jeanne Dees (Mitte) freute sich über den Schlüssel zum Paul-Thiem-Atelier, der ihr persönlich von Zweiter Bürgermeisterin Angelika Kammerl (rechts) und Annette Girke überreicht wurde. © Stadt Starnberg

Starnberg - Zwei Jahre lang hatte die Kunstpreisträgerin Annette Girke zuletzt das Atelier in der Paul-Thiem- Villa in Starnberg nutzen können - nun gibt sie den Schlüssel zur Inspiration an ihre Nachfolgerin Jeanne Dees weiter.

Im November 2022 wurde die Weßlingerin Jeanne Dees zur 17. Kunstpreisträgerin der Stadt Starnberg gekürt. Die Stadt Starnberg möchte mit dem Kunstpreis nicht nur die Werke der regionalen Künstlerinnen und Künstler honorieren, sondern ihnen auch die Chance zur künstlerischen Weiterentwicklung geben. Das stadteigene Paul-Thiem-Atelier an der Josef-Fischhaber-Straße bietet dafür genau die richtige Umgebung.

Für die nächsten zwei Jahre das künstlerische Zuhause

Der neuen Kunstpreisträgerin Jeanne Dees wird das Atelier nun unentgeltlich bis zum 31. Januar

2025 zur Verfügung gestellt. Die Werke, die während der Zeit im Atelier entstehen, werden im Anschluss in einer Kunstausstellung präsentiert, die von der Stadt Starnberg ausgerichtet wird. Auf die Ausstellung von Annette Girke können sich Interessierte auch schon freuen, denn diese wird im September 2023 im Museum Starnberger See zu sehen sein.