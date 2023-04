Die neuen Maibäume im Landkreis Starnberg

Von: Alma Bucher

In Oberammergau zeigt sich der Freistaat Bayern von seiner besten Seite und wirbt um Touristen (Symbolbild). © Matthias Balk/dpa

Landkreis– „Steh auf und zum Himmi zeig nauf“, zitierte einst der Starnberger Trachten-Sprecher Uli Seebauer den Maibaumspruch von Max Dingler – und dieses Jahr wird es wieder in vielen Landkreis-Gemeinden so weit sein. Hier ein kleiner Überblick, wo heuer Maibäume aufgestellt werden.

Wer den 1. Mai nicht erwarten kann, kann schon am Vorabend ein bisschen Party machen: Im Bürgerstadl im Seefelder Ortsteil Hechendorf spielt die „Cantakukurutz Revival Band“ ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. In Drößling geht es um 10 Uhr schon los, da laden die Drößlinger Maibaumfreunde in den Hof der Familie Wagner in der Höhenbergstraße ein. Der Widdersberger Brauchtumsverein lädt ebenfalls bereits am Sonntag um 9 Uhr zum Baumaufstellen an der St. Michael Kirche ein. Jeder ist zum Weißwurst-Frühschoppen und ganztägiger Unterhaltung herzlich willkommen.

In manchen Orten im Landkreis Starnberg wird schon am Sonntag ein Maibaum aufgestellt

1. Mai: In Söcking lädt um 10 Uhr die Burschenschaft zur Maifeier ein. In Weßling geht es auch um 10 Uhr auf dem Marktplatz los, organisiert von der freiwilligen Feuerwehr. In Pentenried feiert man von 10 Uhr am Rehsteig 10 mit der Siedlervereinigung Pentenried mit Grill, Getränken und Livemusik. Auch die Gautinger feiern am Montag ihren Maibaum: um 10 Uhr auf dem Baierplatz in Stockdorf geht es los. Für die Verpflegung sorgen die am Platz gelegenen Wirtshäuser, und die Bürgermeisterin Brigitte Kössinger wird ein Grußwort sprechen. Und D‘Herrschinger laden ab 9.30 Uhr zum „alten Brauch im Bayernland“ am Rathaus. Die Blaskapelle Herrsching spielt auf und für Essen und Trinken ist gesorgt.

Fast eine Woche später wird in Pöcking ein neuer Maibaum aufgerichtet - am Samstag, 6. Mai, ab 10 Uhr in der Ortsmitte.