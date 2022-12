Die Polizeiinspektion Germering übergibt die Zuständigkeit für Gilching an PI Gauting

Sind bereit für den Wechsel der polizeilichen Zuständigkeit für die Gemeinde Gilching: (v.l.) Roland Nist, stellvertretender Inspektionsleiter in Germering, Andreas Ruch, Inspektionsleiter in Gauting, Bürgermeister Manfred Walter und Günther Gietl, der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. © Becker

Gilching – Für die Bürger wird sich mit dem Wechsel der polizeilichen Zuständigkeit für die Gemeinde Gilching von der Polizeiinspektion Germering zur PI Gauting nichts ändern. Eine Anzeige können sie überall aufgeben. Das ist erst einmal die Grundaussage bei dem Gespräch, zu dem Gilchings Bürgermeister Manfred Walter geladen hatte. Neben den Vertretern der beiden Polizeiinspektionen war auch der Polizeipräsident geladen gewesen.

Überlegungen, die Zuständigkeitsbereiche in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Starnberg und auch München anzupassen, habe man schon seit mehreren Jahrzehnten, wie der aus Ingolstadt angereiste Polizeipräsident Günther Gietl erklärte. „Wir wollen eine größtmögliche Transparenz aufzeigen“, erklärt Gietl und zählt noch einmal alle Maßnahmen im Einzelnen auf.



2017 habe das ganze mehr Formen bekommen, man habe sich beraten und zum 1. März 2019 wurde ein erster Schritt mit der Auflösung der Polizeiinspektion Gröbenzell getan. Olching hat damit Gröbenzell übernommen und Germering sowohl Puchheim als auch Eichenau. Die PI in Germering zählte somit zu einer der höher belasteten Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Um dieser Mehrbelastung entgegenzuwirken, werden die Zuständigkeiten nun erneut neu verteilt.



Vielen Bürgern sei gar nicht bewusst, welchen Mehraufwand an Bürokratie und Absprachen die einzelnen Polizeiinspektionen haben, wenn diese – so wie Germering bisher – landkreisübergreifend agieren müssen. Bei Demonstrationen müssen die einzelnen Landratsämter kontaktiert werden und auch der Austausch unter den Beamten sei hoch. Wie sich zeigt, ist das pauschal gesehen, aber auch nicht schlecht. Übernimmt doch nun zum 1. Januar mit Andreas Ruch ein ehemaliger „Germeringer“ das Gemeindegebiet Gilching. „Neun Jahre lang war ich in der Germeringer PI zuständig“, erzählt er. Man kenne sich untereinander folglich sehr gut und wollte auch die Zusammenarbeit weiterhin auf einem guten Niveau belassen.



In dem zweiten Schritt wird also die Gemeinde Gilching an die Polizeiinspektion in Gauting übergehen. Da Gauting ein komplett neues Polizeigebäude erhält, werde auch gleich ausreichend Platz für weitere Beamte geschaffen. Der eigentliche Umzug erfolge aber frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2024. Bis dahin, so beschreibt es Inspektionsleiter Ruch, müsse man in Gauting zusammenrücken. Denn bereits jetzt sollen sich die Beamten an das neue Zuständigkeitsgebiet gewöhnen. „Unsere Spezialisten, zuständig für die Bereiche Verkehr oder Jugend, haben sich beispielsweise schon mit den Kollegen aus Germering ausgetauscht“, sagt er. Man wolle damit die Belastung für die Gautinger Polizisten Schritt für Schritt steigern. Denn, in einem weiteren Schritt, so verrät es Gietl, werde Gauting auch Stockdorf und Krailling als Bereiche dazubekommen.



Auch wenn Gauting bisher als ruhiger Ort polizeilich auf keinen Statistiken groß vermerkt wurde, so werde mit der 19.000 Einwohner Stadt Gilching nun kein Hotspot der Kriminalität hinzukommen. Ganz im Gegenteil, nicht nur Bürgermeister Walter, auch der Stellvertreter der PI Germering, Roland Nist, attestierte, dass die Welt in Gilching noch in Ordnung sei. Natürlich habe jede Gemeinde bestimmte Orte oder Themen, auf die die Polizisten besonders achten müssen, aber Gilching falle da nicht besonders auf. Mit etwa 500 Straftaten pro Jahr geht es auch hier recht besonnen zu.



Ruch legt seinen Schwerpunkt in Gauting bereits auf den Bereich Betäubungsmittel. Seine Beamten zeigen schon jetzt viel Präsenz, sprechen Jugendgruppen an, wenn sie diese beim Marihuana rauchen erwischen oder machen Fahrzeugkontrollen. Diesen Schwerpunkt möchte der Dienststellenleiter auch in Gilching fortsetzen. Ebenso sei auch das Thema Verkehr in der Gemeinde immer wieder prekär. Komme es doch gerade im Bereich der Römerstraße häufiger zu Unfällen – auch mit Fahrrädern.



„Und wir können uns nun voll auf den Landkreis Fürstenfeldbruck konzentrieren“, sagt Nist, der, mit kleinen Unterbrechungen, seit 1993 in Germering tätig ist, froh darüber, die Belastung abgeben zu können. Auch personell bringt der Wechsel des Zuständigkeitsbereichs einige Veränderungen mit sich. Gibt es bisher 30 Sollstellen in Gauting, so sollen es nach dem Bezug des Neubaus 47 werden, wie Gietl erläutert. Eine Sollstelle, so stellt er dabei klar, sei jedoch nur eine planerische Stelle – wie viele Polizisten letztendlich in Gauting arbeiten werden, müsse man abwarten. Aber bereits jetzt habe man das bei der Personalzuteilung beachtet, diese findet nämlich nur zweimal im Jahr statt: Im März und im September. So wurden im September fünf Stellen eingeplant, von denen zwei schon das Gautinger Team verstärken. Und mehr Streifenbeamte bedeutet auch mehr Präsenz auf den Straßen und in den Gemeinden – dies betont Gietl. „Die Menschen sollen sich sicher fühlen“, so der Polizeipräsident und auch ihre Ansprechpartner kennen. Im Frühjahr sei deshalb ein Infomobil geplant, das in Gilching Halt mache.

Claudia Becker