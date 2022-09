„Die Queen von Krailling“

Von: Oliver Puls

Die erste Ehrenbürgerin Kraillings: Eleonore Zwißler erhält die Urkunde von Bürgermeister Rudolph Haux. © po

Krailling – Sie war Mitbegründerin der Würmtal-Insel, Gründungsmitglied des Hospizvereins Würmtal und des Betreuten Wohnens zu Hause. Sie war ab 1990 Gemeinderätin, 17 Jahre lang zweite Bürgermeisterin, von 2008 bis 2020 Seniorenbeauftragte der Gemeinde, Mitinitiatorin der „Krailling Card“ für sozial schwache Mitbürger, sie stieß den Bürgerentscheid zur Entwicklung des Gewerbegebiets im Kreuzlinger Forst maßgeblich mit an – und somit die Gründung der Kraillinger Innovationsmeile (KIM). Seit Mittwoch ist die ehemalige Berufsschullehrerin Eleonore Zwißler (88) Ehrenbürgerin der Gemeinde Krailling – als erste Frau.

Über sich selbst sagte Eleonore Zwißler bei der Feier am Mittwochabend im Kraillinger Rathaus, sie habe sich selbst stets als „Dienstleistungsfrau“ bezeichnet. So gut wie keiner Aufgabe ging sie aus dem Weg, egal ob es um die KIM ging, die erste Krabbelgruppe am Ort (untergebracht im Archiv der Grundschule) oder um Jugend musiziert (die heute weltbekannte Geigerin und Pianistin Julia Fischer nahm teil), Eleonore Zwißler engagierte sich auf vielfältige Weise für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger. „Sie sind einer jener Vorbilder, die unsere Gesellschaft braucht“, betonte Landrat Stefan Frey – und zog Vergleiche mit der verstorbenen Queen Elisabeth II. „In Krailling haben wir auch eine Queen“, befand Fey unter frenetischem Applaus.



Bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde sei es ihm und dem Gemeinderat in erster Linie darum gegangen, das Ehrenamt hervorzuheben. Und da komme man an Eleonore Zwißler nicht vorbei, versicherte Bürgermeister Rudolph Haux. Im Juli hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, nach sieben Männern, denen die Gemeinde diese Ehre bislang zuteil werden ließ, Eleonore Zwißler in diesen Kreis als erste Frau aufzunehmen.



Altbürgermeister Dieter Hager betonte in seiner Laudatio, „sie müssten eigentlich einen Ehren- oscar für ihr Lebenswerk erhalten“. Seit den frühen 1970er Jahren sei ihm Eleonore Zwißler bekannt, damals habe sie sich für den Förderverein Maria Eich engagiert. Besonders hob er jedoch ihr Engagement für die KIM hervor, denn ohne ihre Überzeugungsarbeit für die Gemeindefinanzen und Arbeitsplätze am Ort hätte das nicht geklappt. „Eine bemerkenswerte Frau, ein Leuchtturm für das Ehrenamt“, so Hager.



Und Eleonore Zwißler selbst blieb ganz bescheiden, vieles sei aus ihrer Lebenssituation entstanden – ihr Mann verstarb früh und sie musste Tochter und Sohn von heute auf morgen alleine versorgen. „Diese Auszeichnung gehört vielen“, dankte sie nicht nur ihren Kindern, sondern auch ihren vielen Unterstützern.