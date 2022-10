Die Ratsstuben in Feldafing bleiben den Bürgerinnen und Bürgern erhalten

Feldafing– Die Bürgerinnen und Bürger von Feldafing haben am Sonntag in Sachen Ratsstuben eine Entscheidung herbeigeführt. Beim Bürgerentscheid stimmte die Mehrheit dafür, dass das Gebäude mit der Gaststätte Makarska-Grill in der Possenhofener Straße nicht abgebrochen wird.

Das Ratsbegehren, das den Abbruch der Ratsstuben und den Neubau eines Feuerwehrhauses an dieser Stelle zum Ziel hatte, fiel hingegen durch, weil die geforderte 20-Prozent-Wahlbeteiligung nicht erreicht wurde. Nun ist die Gemeinde rechtlich ein Jahr lang an die Entscheidung gebunden. Vorerst wird dort also kein neues Feuerwehrhaus gebaut, wie es von der Gemeinde mehrheitlich beschlossen worden war.

Nur knapp 40 Prozent der Wählerschaft aus Feldafing beteiligen sich an der Abstimmung

Knapp 40 Prozent der Bürgerschaft beteiligte sich am Bürgerbegehren – 1.373 von 3.456 Stimmberechtigten. 764 Personen votierten dabei für den Erhalt der Ratsstuben, das als Treffpunkt einen hohen Stellenwert hat, 457 dagegen. Das Ratsbegehren hingegen scheiterte mit 597 zu 628 Stimmen. Nun muss nach einer neuen Lösung zum Bau eines Feuerwehrhauses gesucht werden.