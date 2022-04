Die Rettung des Starnberger Feierabendbiers: Alkoholverbot von 20 Uhr bis 7 Uhr doch noch gekippt

Ein Mann trinkt abends eine Flasche Bier. © Finn Winkler/dpa/Symbolbild

Starnberg - Der Stadtrat hat das abendliche Alkoholverbot am See doch noch gekippt. Mit 12 gegen 8 Stimmen sprach sich eine Mehr-heit im Plenum gegen die noch vom Hauptausschuss mit 11:2 empfohlene Verordnung aus, wonach zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr morgens auf seenahen öffentlichen Flächen im Stadtgebiet Alkohol weder konsumiert noch mitgeführt werden darf. Das knappe Abstimmungsergebnis ist einerseits dem Fehlen eines Drittels der Stadtratsmitglieder bei der jüngsten Sitzung zuzuschreiben, zum andern zeigt es, dass die Auffassungen zu diesem Thema weiterhin auseinandergehen.

Gegner eines ab 20 Uhr wirksamen Alkoholverbots am See hatten wie Josef Pfister (BMS) und Ludwig Jägerhuber (CSU) argumentiert, dass mit einer solchen Regelung auch diejenigen Bürgerinnen und Bürger kriminalisiert würden, die nichts weiter als ein gemütliches „Feierabendbier“ genießen wollten. Befürworter des Trinkbanns hatten auf teils wüste Gelage verwiesen, die im Sommer von „ganzen Horden“ überwiegend auswärtiger Jugendlicher beispielsweise am Steininger Grund schon ab dem frühen Nachmittag veranstaltet würden – abgetretene oder im weichen Rasen versenkte Bierflaschenhälse, rücksichtslose Vermüllung des Uferbereichs, Pöbeleien, Streitigkeiten und Musiklärm waren dort als Folgen übermäßigen Alkoholkonsums zu beklagen. Familien mit Kindern wagten sich zum Teil tagsüber nicht mehr aufs Gelände, wenn die beschriebenen Saufgruppen dort das Bild dominierten.



Dennoch nun der Kurswechsel weg vom Ab-20 Uhr-Verbot hin zu einer Art „Hausordnung“ am See, wie sie Bürgermeister Patrick Janik vorschwebt: Ein nur tagsüber geltendes Alkoholverbot könnte dabei die gewünschte Problemlösung bringen, dazu werden Glasflaschen und allzu laute Musik untersagt sowie Raucherecken geschaffen. „Die meisten Beschwerden kommen tagsüber“, so Janiks Beobachtung. Im Rathaus will man noch bis zur Sommerpause einen entsprechen-den Regelungsentwurf erarbeiten. Dieser soll dann vor allem auf Badegelände und anderen öffentlichen Flächen, etwa zwischen Steininger Grund und Bundeswehr-Areal Percha, Anwendung finden.

Die ausgetauschten Argumente bei der Ratssitzung waren erstaunlich jugendfreundlich: „Ich möchte nicht, dass unsere Jugendlichen dann auf dem Parkdeck am Bahnhof Nord feiern“, fürchtete Anke Henniger (FDP) einen Verlagerungseffekt. Franz Heidinger (BLS) befand sogar: „Die haben doch auch ein Recht darauf, sich mit 16 oder 18 Jahren auszuprobieren.“ Während der Corona-Zeit seien Clubs und Bars ja weitgehend geschlossen und Treffen allgemein erschwert gewesen, so Heidinger. „Jugendliche brauchen Raum“, zeigte Franz Sengl eben-falls Verständnis für die Heranwachsenden, es können doch nicht sein, „dass Starnberg zum Altenheim wird“. Marc Fiedler (FDP) differenzierte: „Das sind nicht Starnberger Jugendliche, die Flaschen im See versenken!“ Man müsse sich in bestimmten Bereich am See genau überlegen, so Fiedler, „ob das eine Party-Zone werden soll“. Friedrich Federsel (Grüne), erfahren in der Arbeit mit Jugendlichen, gab sich optimistisch, dass die alkoholbedingten Auswüchse mit dem Abebben der Pandemie ebenfalls nachlassen werden: „Da wird sich in diesem Jahr einiges verändern.“ Thomas Beigel (CSU), der sich auf Basis eigener Beobachtungen auf dem Steininger Grund vehement für ein Alkoholverbot ab 20 Uhr stark gemacht hatte, brachte dann den höchst willkommenen Vorschlag ins Spiel, das strittige Verbot nur tagsüber und bis 19 Uhr auszusprechen: Abends machten die echten Badegäste dann ohnehin „Platz für die Feierwütigen“, lautete seine pragmatische Überlegung. Gleichwohl mahnte Beigel dringend, dass man sich wegen der Glasflaschen etwas überlegen müsse: „Es vergeht kein Wochenende, an dem sich nicht mindestens ein oder zwei Personen an den Scherben die Füße aufschneiden.“



Die Stadt wird sich auch mit diesem Aspekt befassen und ihn per Verordnung regeln müssen – für einen wirksamen kommunalen Ordnungsdienst oder regelmäßige Polizeistreifen am See fehlt nämlich an allen Ecken und Enden das Personal.

Thomas Lochte