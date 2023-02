Die Sanierung der Turnhalle in Feldafing wird erheblich teurer

Von: Petra Straub

Nach dreißig Jahren müssen viele Bereiche der Turnhalle in Feldafing überarbeitet werden. Der Gemeinderat gab nun eine Sanierungsplanung in Auftrag. © Andrea Jaksch

Feldafing – Die Turnhalle in Feldafing ist 30 Jahre alt und muss saniert werden. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte Architekt Max Reitmeier, welche Arbeiten notwendig sind und wie sich die Kosten entwickelt haben.

Im November 2021 bezifferte das gemeindliche Planungs- und Entwicklungsunternehmen Pewu die Kosten auf rund 1,55 Millionen Euro plus Pewu-Aufschlag in Höhe von etwa 300.000 Euro. Nun stellte der mit der Architekturleistung beauftragte Max Reitmeier die Grobkostenermittlung nun samt Maßnahmenkatalog vor. Diesmal ist von Kosten in Höhe von 2,83 Millionen Euro plus Pewu-Aufschlag die Rede. Eine Förderung aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“-Programm der Regierung von Oberbayern für Barrierefreiheit und energetische Sanierung wird in Höhe von 900.000 Euro erwartet.

Instandsetzung statt Komplettsanierung im Bereich Sanitär und Beschattung?

Dann hatte Reitmaier noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Es gibt Einsparpotenzial in den Bereichen Sanitär und Umkleideräume. Statt einer Kompletterneuerung könne – wie auch im Bereich der Beschattung – lediglich eine Instandsetzung durchgeführt werden. Etwa 280.000 Euro könne sich die Kommune dadurch sparen.



Doch in etwa diese Summe wird für weitere notwendige Maßnahmen gebraucht, für die es keine Förderung gibt, so lautete die schlechte Nachricht. Für die Erneuerung der Schließanlage und eine dezentrale Trinkwassererwärmungsanlage der Turnhalle. Auch der Brandschutz der Turnhalle muss auf den neuesten Stand gebracht werden.

Gemeinderat Feldafing einstimmig für Sanierungsplanung

Das Gremium sprach sich einstimmig dafür aus, die Planung für eine Sanierung mit allen zwölf geplanten Maßnahmen und samt Einsparpotenzial durchführen zu lassen. Neben der Instandsetzung der Dächer und der energetischen Ertüchtigung von Nebentrakt /Turnhalle ist die Instandsetzung des Hallen- und Gymnastikbodens geplant, der Prallwände und der Außenverkleidung, die Sanierung und barrierefreie Ausführung von Sanitär- und Umkleideräumen sowie der aktuell sehr energieintensiven Raumlufttechnik. Dabei soll teilweise auf eine Konvektor-Heizung umgestellt werden und eine Fußbodenheizung integriert werden.



Die Beleuchtung soll auf LED umgestellt werden, Aufzug und Türen sollen barrierefrei ausgeführt und dabei auch am Brandschutz soll nachgebessert werden.