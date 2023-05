Eltern-Taxis zu den Schulen in Starnberg sollen vermieden werden

Starnbergs Schulbus-Linien nach Percha und Söcking bleiben erhalten

Von: Thomas Lochte

Schülerinnen und Schüler aus den Starnberger Ortsteilen Percha und Söcking werden weiterhin mit Bussen zur Schule gebracht. (Symbolfoto) © 7aktuell.de/Daniel Jüptner/Imago

Starnberg – Die zum Schuljahr 2020/21 eingeführten Schulbus-Linien für Percha und Söcking werden nun doch nicht wieder abgeschafft.

Nachdem Bürgermeister Patrick Janik den Starnberger Stadtrat geradezu beschworen hatte, der Rathausverwaltung den mit einer Streichung und Neutaktung der Linien verbundenen enormen Verwaltungsaufwand zu ersparen, stimmte eine 13:9-Mehrheit dafür, alles zu belassen, wie es ist – unterschwellig gibt es jedoch weiterhin Kritik.

Schulbuslinien zu Starnbergs Ortsteilen kosten jährlich 133.00 Euro

In der vorangegangenen Sitzung des Plenums war es wegen der Kosten noch einhellig abgelehnt worden, für die Grundschule Starnberg ebenfalls wieder Schulbusse einzusetzen: Der Grüne Franz Sengl hatte in Anbetracht der klammen Haushaltslage der Stadt sogar einen Schritt weiter gehen wollen und sämtliche Schulbuslinien zu den Ortsteilen abzuschaffen. Sengl kritisierte hierbei auch das „Anspruchsdenken“ mancher Schülereltern, die es ihren Kindern heutzutage nicht mehr zumuteten, auch nur ein paar hunderte Meter zur nächsten ÖPNV-Haltestelle zu Fuß zu gehen. Als sich Bürgermeister Janik nun über die „Rolle rückwärts“ in Sachen Schulbuslinien wunderte – erst vor drei Jahren hatten sich die Stadträte ja für die Einführung der Schulbusse nach Söcking und Percha ausgesprochen, sprach Sengl davon, er habe „damals falsch abgestimmt“ und wolle dies nun „korrigieren“. Doch Janik machte dem Plenum deutlich, welch erneuter Aufwand mit einer Streichung einher gehen würde: „Jede Haltestelle muss mit mehreren Behörden abgeklärt werden – und das sind nur die Haltestellen“, so der Rathauschef, der sich damit zum wiederholten Mal schützend vor seine überlastete Verwaltung stellte.



Eltern-Taxis zu den Schulen in Starnberg sollen vermieden werden

Die Schulbuslinien zu den Ortsteilen belasteten den Etat der Stadt bei ihrer Einführung mit jährlich 133.600 Euro – keine geringe Summe. Als Argument für die Beibehaltung der Linien führte der Bürgermeister indes an, dass die Eltern „sehr zufrieden“ und die Fahrer auch kommunikative Ansprechpartner für die Schulkinder seien, weil sie besser Deutsch sprächen als manche ÖPNV-Busfahrer. Deren Sprach-Defizite hatten zu Konflikten geführt und die Elternschaft erbost: Eine Streichung der Buslinien würde auf massiven Widerstand stoßen, denn auch „Eltern-Taxis“ wolle man ja tunlichst vermeiden. Charlotte Meyer-Bülow von der CSU-Fraktion fasste es so zusammen: „Es geht hier nicht um Zahlen und Kosten, sondern um Kinder.“