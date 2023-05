Wildes Parken bedeutet Gefahr für gehbehinderte Menschen

Die Stadt Starnberg bessert beim See-and-the-City-Konzept nach

Von: Thomas Lochte

Die Taxi-Plätze in der Starnberger Bahnhofstraße reichen an schönen Tagen nicht aus. Jetzt sucht die Stadt eine Lösung. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Starnberg – Mit dem nicht unumstrittenen „See-and-the-City“-Konzept hatte die Stadt Starnberg 2022 für mehr Fußgängerfreundlichkeit und eine gastronomische Belebung der Bahnhofstraße bei zugleich reduziertem Straßenverkehr sorgen wollen. Jetzt muss sich der Umwelt-, Energie- und Mobilitätsausschuss mit notwendigen Korrekturen des öffentlichen Straßenbilds am Bahnhof befassen.

Auf einen entsprechenden Antrag aus der Bürgerversammlung hin wurde einstimmig beschlossen, die Freischankflächen vor den Seearkaden wieder rückzubauen. Hintergrund ist der Umstand, dass der Pächter des vormaligen „Comodo“ seine dortige Tapas-Bar mittlerweile nicht mehr weiterführt – laut Stadt Starnberg läuft ein Insolvenzverfahren. Wie die 2. Bürgermeisterin und Sitzungsleiterin Angelika Kammerl erfahren haben will, soll die Wiesbadener „R+V“-Versicherung als Eigentümer der Seearkaden einen gastronomischen Betrieb im Gebäude nicht einmal genehmigt haben. Auch für die Zukunft habe die „R+V“ eine solche Nutzung mit Hinweis auf Geruchsbelästigung ihrer anderen Mieter ausgeschlossen, so Kammerl.

Wie wird mit den freiwerdenden Flächen vor den Seearkaden in Starnberg verfahren?

Die sogenannten Schanigärten werden also nicht mehr benötigt, der Beschluss zum Rückbau der Holzanlagen ist nun die logische Folge. Noch unklar bleibt, wie mit den nun wieder freiwerdenden Flächen vor den Seearkaden verfahren werden soll: Zwei lotrecht zur Bahnhofstraße situierte Parkplätze (zusätzlich zu den bestehenden Behinderten-Parkplätzen) wären möglich. „Ich bin eigentlich gegen die Einführung von neuen Parkplätzen, überlegen wir doch, ob wir die Flächen nicht anderweitig nutzen“, regte Christiane Falk (SPD) an. Anke Henniger (fraktionslos) gab ihrer Verwunderung „über die vielen Behinderten-Parkplätze“ Ausdruck, wurde aber von Kammerl darauf hingewiesen, dass deren Anzahl im Stadtgebiet einst „anteilig so bemessen“ worden sei.

Ist das Parkleitsystem für Starnberg in der Schublade verschwunden?

Im Übrigen wären es auch nach dem Rückbau weniger Parkplätze als vorher, also vor dem „See-and-the-City“-Probelauf, der mehr „Aufenthaltsqualität“ an der Bahnhofszeile im Sinn hatte, so Kammerl. Auf dieses Stichwort hin erneuerte Franz Heidinger (Bürgerliste Starnberg) noch einmal seine Generalkritik an Konzept und Stellplatz-Schwund und mahnte: „Wenn der Schuh-Linse demnächst baut, fallen diese Parkplätze (an der Wittelsbacherstraße; Anm. d. Red.) auch noch weg!“ Heidinger wusste als Feuerwehr-Referent des Stadtrats auch, warum: „Es werden dann Aufstellplätze für die Feuerwehr im öffentlichen Raum benötigt.“ Die Stadt sorge nicht gerade dafür, dass sich die Gewerbetreibenden entfalten können, wetterte Heidinger weiter. CSU-Kollege Rudolf Zirngibl erinnerte daran, dass man längst 180.000 Euro teures ein Parkleitsystem für Starnberg beschlossen habe, das jedoch bis auf Weiteres in der Schublade verschwunden sei. Angelika Kammerl begründete indirekt, wieso: „Diese Summe dürfte längst nicht mehr reichen.“

Parkverstöße durch Taxifahrer in der Bahnhofstraße

Noch ein weiteres Bahnhofszeilen-Thema beschäftigte die Ausschussmitglieder: Im Zuge der Neuordnung des Straßenraums bei „See-and-the-City“ hatte man dort zehn Taxi-Plätze in markierten Flächen festgelegt. Diese scheinen inzwischen vor allem an schönen Tagen nicht mehr auszureichen, denn immer wieder wurden Taxis beobachtet, die jenseits der ausgewiesenen Flächen warten, teils mit zwei Reifen auf dem seeseitigen Bürgersteig der Bahnhofstraße. Entsprechende „Beweisfotos“ waren der Stadt offenbar von Bürgern zugeleitet worden, und es habe „bereits zwei Ansprachen“ durch die Verwaltung an die Adresse der Taxler gegeben, berichtete Kammerl – ändere sich nichts an den Parkverstößen, müsse die Stadt eingreifen.

In der „See-and-the-City“-Zeit 2022 sei den Taxifahrern angeboten worden, auch drei Stellplätze auf der anderen Straßenseite (vor dem Rondell) zu nutzen, das sei aber nicht angenommen worden, so die 2. Bürgermeisterin.

Wildes Parken bedeutet Gefahr für gehbehinderte Menschen

Was nun genau unter „eingreifen“ zu verstehen sei, wurde dann im Ausschuss zum Zankapfel: Der Stadt ging es dabei nicht zuletzt um den Inklusionsgedanken, also darum, dass gehbehinderte Menschen gefahrlos und uneingeschränkt den Bürgersteig benutzen können. Wieder anderen ging es um die Sicht, welche an der Bahnhofstraße durch illegal parkende Taxis gefährlich eingeschränkt sei. Rudolf Zirngibl teilte diese Sorge nicht und sprach stattdessen von einer „natürlichen Verkehrsverengung“ durch die Wildparker. Seine CSU-Fraktionskollegin Charlotte Meyer-Bülow hielt die Parkverstöße für nicht mehr als Ordnungswidrigkeiten und plädierte für maßvolles Agieren der Stadt. „Wir haben doch ein bestehendes Regelwerk – was die CSU hier gerade macht, ist Anarchie!“, entrüstete sich Christiane Falk (SPD) daraufhin. Und Franz Heidinger macht noch einmal das alte Fass auf: „Der Missstand ist nur durch See-and-the-City entstanden“, sei also ein hausgemachtes Problem.

Die Stadt Starnberg will mit dem Obmann der Taxifahrer eine Lösung finden

Nach einigem Hin und her verständigte man sich einhellig darauf, das Gespräch mit dem Obmann der Starnberger Taxler zu suchen, um eine Lösung zu finden – sie könnte womöglich darin bestehen, den Taxifahrern Parkplätze direkt am Eingangsbereich des Bahnhof Nord anzubieten. Dies war allerdings schon einmal von den Taxlern aus guten Gründen abgelehnt worden: Ihr Hauptumsatz passiert nämlich bis auf Weiteres am Bahnhof See, daran könnte höchstens eines Tages die Verlegung des Regionalzug-Halts etwas ändern.